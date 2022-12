Francisco Aguirre el chófer biónico de Cancún

En lugar de brazos tiene dos estructuras de fibra de vidrio y en lugar de manos dos ganchos, para poder cobrar se apoya de un vaso de plástico naranja y en nueve años manejando las combis de transporte público nunca ha tenido un accidente, así es la vida de Francisco Aguirre el chófer biónico de Cancún

"Bueno no es fácil, tengo 43 años usando ese tipo de aparatos, perdí mis manos a los 10 años, entonces no ha sido fácil pero lo que hago, trato de hacerlo bien, creo que lo hago bien, ¿no?", dijo, al iniciar el viaje.

Actualmente don Francisco tiene 53 años de edad, una esposa con la que lleva más de 30 años casado, seis hijos y 10 nietos, muchos de sus sueños ya los ha cumplido, tiene una carrera en informática pero manejar lo hace sentir vivo.

El accidente que le cambió la vida

Francisco Aguirre el chófer biónico de Cancún

Viviendo en la CDMX, Francisco Aguirre se encontraba en el tercer piso de su casa, pero por cuestiones del destino casi cae al vacío pero sus instintos le hicieron tomarse de algún lado posible, eran unos cables de alta tensión.

"Me electrocuté, iba a caerme de una casa de tres pisos y para no caer al vacío como pude me agarré de los cables de alta tensión, pudiera ser una segunda oportunidad de vida, no me tocaba morir en esa ocasión y a partir de ahí bueno hice mi vida me casé tuve mis hijos.

"Tengo seis hijos, 10 nietos, una esposa con la que llevo 32 años juntos, nos conocimos aquí en Cancún ella es de Tabasco yo soy del Distrito Federal (ahora CDMX) y acabamos de cumplir 32 años de casados", compartió.

A medida que avanzaba el vehículo más gente subía, era evidente la sorpresa de la gente cuando notaban que don Francisco no tenía manos y en su lugar dos prótesis.

Francisco Aguirre continuaba con su labor, saludaba, cobraba con su vaso y daba cambio un momento después con ese mismo utensilio, la gente quedaba muda y después se acomodaba en un lugar dentro de la combi.

"Es un trabajo noble pero también es muy estresante, tratas con mucha gente tanto las personas pasajeras como los coches que están circulando alrededor tuyo, entonces sí es un trabajo estresante pero gratificante.

"Generalmente doy seis vueltas en esta ruta, en la 78 porque es una ruta larga, estoy cansado y a mí no me gusta trabajar cansado. Un día me duele un poco el pie, ahí paro aunque hay trabajo más tarde, pero bueno a mí no me gusta trabajar así yo prefiero descansar a ganar 100 pesos más, valoro más mi descanso, en esto tengo nueve años", dijo.

Don Francisco Aguirre sabe que tiene que esforzarse más que cualquier persona, que debe dar seguridad a sus pasajeros y por eso prefiere descansar para poder siempre estar atento a su alrededor.

Profesionista y amante del volante

Francisco Aguirre el chófer biónico de Cancún

"Yo de profesión soy técnico en informática, me gusta trabajar de chofer porque me gusta manejar no porque no sepa hacer otra cosa", compartió.

Señaló que con su profesión logró muchas cosas y la ejerció durante más de 20 años pero ahora se dedicó a ser chófer desde hace más de 9 años señaló que solo una vez tuvo un problema con la dueña de una unidad de transporte.

"Tuve problemas con una camioneta, la dueña cuando se enteró que yo era discapacitado me la quitó y dijo que no, que ya no podía ser su chofer porque si tenía algún accidente no me iba aplicar el seguro y la verdad no quise quejarme porque no tiene sentido quejarse y pues le entregue su camioneta, imagínate que yo me quejo porque esa señora me la quitó ya no me van a dar otra van a pensar los otros patrones que va a pasar lo mismo que los voy a demandar o que me voy a quejar o algo así y yo no soy de esos y si me prestan para trabajar qué bueno y si no, hay más chamba, hay trabajo".

En muchas ocasiones son los mismos pasajeros que se comportan y actúan de forma discriminatoria al bajarse de la unidad al ver qué don Francisco tiene una discapacidad, este tipo de acciones ya no le molestan al conductor pero entiende que no son correctas.

"Como pasajeros también se reservan el derecho de subirse o no subirse conmigo se ve se ve la actitud de la gente de qué me ve con los ganchos y están en su derecho de subirse o no subirse pero nunca me ha molestado, la gente está en su derecho de subirse conmigo o tomar un taxi o subirse donde quiera a mí no me molesta eso. Sin embargo se nota como si fuera discriminación, pero no pasa nada por mí, yo tengo resuelto ese problema ya después de 43 años de vivir así", comentó.

Comparte su experiencia para inspirar a más personas con discapacidad

Francisco Aguirre el chófer biónico de Cancún

Señaló que los niños son los más genuinos e inocentes a la hora de verlo y hacen preguntas tan naturales que no le incomodan, sin embargo todos los días recibe bendiciones y felicitaciones de la gente y eso lo motiva a salir al día siguiente a trabajar en la ruta 78.

"La gente se sorprende, los niños dicen 'mira tiene ganchos', no pasa nada a mí eso no me molesta. Es que es malo un mal comentario de una persona adulta pero con un chascarrillo de un niño no pasa nada, al final es un niño además recibo muchas felicitaciones y muchas bendiciones por parte del pasaje, me lo dicen me bendicen.

"A mí me emociona mucho que me feliciten, me dicen 'con su condición está trabajando y hay personas que están completas y están pidiendo dinero' , o cosas así, pero sí, diario me felicitan y diario me dan bendiciones eso es algo bueno de este trabajo por lo menos para mí".

Don Francisco Aguirre mandó un mensaje a los niños, les pidió que se cuiden y cuiden sus cuerpos, pero que si por alguna razón les sucede algo como a él que no se rindan porque no hay nada imposible de hacer.

"A los niños les digo que cuiden su salud, que le hagan caso a sus papás para que no tengan algún accidente, alguna discapacidad y si están en esta condición échele ganas, si se quiere se puede todo, no hay límites tú puedes lograr lo que quieras", dijo.

