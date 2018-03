Fraccionamientos y zonas irregulares, los primeros en contaminar el agua.

Invertirá la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Quintana Roo 60 millones de pesos para la construcción de 4 plantas de tratamiento, con la finalidad de evitar que siga en aumento la contaminación por fraccionamiento que no cuentas con estas plantas y de las zonas irregulares que tiene los servicios de manera desordenada, dijo, José Luis Blanco Pajón Director local de la CONAGUA en Quintana Roo.

La dirección local de la CONAGUA en el estado, señala que actualmente existe un déficit de tratamientos de plantas de agua en Quintana roo, esto se debe al crecimiento del estado, ya que es el de mayor aumento en el país y es muy difícil tratar de ganarle al crecimiento poniendo plantas en todos los lugares.

José Luis Blanco Pajón, comentó que “se requiere en todos los estados, tener en los fraccionamientos, plantas de tratamientos que permitan que las aguas tratadas retornen nuevamente a la tierra”, porque existen personas que cuentan con pozos de aguas negras y eso se filtra por las capas de la tierra regresando al agua de forma contaminada.

Serian 60 millones de pesos los que se invertirían para la construcción de 4 plantas de tratamientos en Quintana Roo, además se van a dedicar recursos a bacalar para continuar ampliando la red de atarjeas, que permite que cada una de las casas se comuniquen, puedan tener acceso al tratado del agua.

“Ya se tiene la planta pero hay muchas casas que no tienen la red y esa red de atarJeas se está llevando a cabo. También se está finalizando la planta de tratamiento de Majahual, había una planta de tratamiento pero ya era una planta muy vieja, pero ahora no estamos haciendo solo un acueducto para dotar de más y de mejor calidad de agua”, agregó.

El director local de la CONAGUA, puntualizó que no se den de permitir las zonas irregulares, “con tal de quedar bien con estas personas que llegan, invaden y se asientas en estos predios irregulares, gobiernos estatales y municipales hacen de forma desorganizada toda la construcción para brindarles servicios, incluida el agua de forma desordenada”.

“Tenemos que hacer conciencia en no seguir con la contaminación, primero en no contaminar directamente, que no abramos ni un pozo para depositar las aguas negras, eso es contaminar directamente el manto freático y si se hace un pozo para tirar las aguas negras o se contaminan los cenotes se contaminan el gua por el filtrado de la tierra”, concluyó.