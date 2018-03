Ariel Velázquez/ Eduardo Martín/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fracasan candidaturas independientes en Quintana Roo. En Quintana Roo, se registraron seis candidatos independientes, cuatro para senadores y dos para diputados federales, sin embargo el Instituto Nacional Electoral (INE), por no cumplir con todos los requisitos, desechó a los aspirantes a la Cámara Alta y los aspirantes a legisladores abandonaron la contienda por las dificultades que encontraron en el camino. Los que aspiraban a Senador tenían registrar una Asociación Civil ante notario público que les permitiera contar con una cuenta bancaria, lo que ninguno hizo porque tendrían que erogan más de 20 mil pesos sólo por ese trámite, independientemente de que también tendrían que registrarla ante el SAT y hacer declaraciones sobre ingresos y egresos. Aunado a lo anterior, se complicó y dificultó la recolección de firmas a través de una aplicación que exigió el INE que ha sufrido diversos contratiempos desde su lanzamiento. Rubén Héctor Quiroga Martínez, Jessie Josefina Regalado Ramírez, Francisco Javier Torres Yánez y Delfina Yolanda Méndez Aguilar, fueron los que se registraron de primera instancia para la Cámara alta y ninguno continuó. Además tenían que reunir 23 mil firmas 151, es decir 2% del padrón electoral. Para la Cámara de Diputados, fueron para el distrito 3, Pedro Alejandro Villanueva Escobi, y para el 4, Tobin Cunningham James, quienes tenían que reunir el primero cinco mil 137 firmas y el segundo seis mil 313 firmas de ciudadanos, es decir también el 2% del padrón. James Tobin Cunningham, luego de anunciar su decisión de no seguir adelante y destacó que es imposible bajo este método. En el corte del INE, Tobin Cunningham contaba con 525 firmas de apoyo, lo que equivale a poco más de un 8% de la meta. Villanueva Escobi, no tiene reportado ningún avance hasta la fecha.

En la presidencial arriba ‘El Bronco’

“Un grupo de empresarios tuvimos la oportunidad de que nos invitara a su registro de inscripción, nos invitó a su segundo informe de gobierno, tuvimos una reunión privada donde nos dio a conocer su proyecto y en lo personal a mí me enamoró”, dijo Gloria Mex Alcocer, ciudadana recolectora de firmas de la “Casa Bronco en Cozumel”.

En tanto que para acceder a una candidatura independiente a la Presidencia de República, los interesados tendrán que obtener el respaldo del 1% del Padrón Electoral para el caso de Presidente de la República, estimada en 866 mil 593 ciudadanos, y cuyo plazo vence el 19 de febrero del próximo año. En Cozumel, tierra de gobernadores, un grupo de empresarios se encuentran trabajando en el proyecto para apoyar la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco para las elecciones del 2018.Le siguen Margarita Zavala (con casi 325 mil apoyos) y avance del 50% en Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala. En tercer lugar está Ríos Piter (con poco más de 183 mil firmas); ha cumplido el requisito de representatividad solamente en Guerrero, y está cerca de lograrlo en Colima (con casi el 82% de firmas necesarias). Lejos está Marichuy (81 mil firmas) y Pedro Ferriz de Con (71 mil), pues no han logrado juntar el mínimo de apoyos requeridos en ninguna entidad.