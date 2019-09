Fortalecen lucha contra dengue, zika y chikungunya en Quintana Roo

Las actividades que se realizan para prevenir enfermedades transmitidas por vector requieren de la participación de la sociedad, ya que los habitantes de las viviendas deben revisar dentro de sus domicilios la presencia de recipientes que pueden ser potenciales criaderos de larvas, puntualizó la Jurisdicción Sanitaria número 2 al continuar con la instalación de los comités en el estado.

Personal de Salud también fumiga en los panteones, las criptas vacías, donde se cumula el mosco.

Homero León Pérez, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, mencionó que Los objetivos de este comité son participación del municipio con el sector salud para realizar acciones de prevención, promoción y detección de enfermedades transmitidas por vector, dichas acciones implican control larvario, jornadas de eliminación de criaderos de larvas de mosquito Aedes Aegypti, nebulización de zonas prioritarias, notificación de casos febriles y búsqueda intencionada de casos.

Se lleva un registro de las viviendas fumigadas contra el mosco transmisor de vectores.



“Hoy es posible brindar seguridad en salud a la comunidad, ya que las alianzas interinstitucionales permiten blindar a la población contra enfermedades transmitidas por vector”, expresó.



Los potenciales criaderos de larvas son botes, cubetas, bebederos de mascotas, floreros, trastes, que al dejarlos con agua y destapados son excelentes áreas para la incubación de larvas, que llegan a convertirse en moscos de Aedes Aegypti.

Se retiran los botes vacíos que acumulen agua.



Cabe señalar que el control larvario es la medida más eficaz para prevenir estas enfermedades, ya que al eliminar estos criaderos no hay larvas, sin larvas no hay moscos, sin moscos no hay dengue, aquí es donde exhortamos a la comunidad para que contribuyan con la corresponsabilidad social de cuidar de su persona y familia, aparte de que fomenta la cultura de la promoción a la salud.