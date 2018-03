Fiscalía inició investigación por homicidio de agentes ministeriales

La Institución trabajará hasta esclarecer los hechos y dar con los responsable.

Los dos elementos abatidos, realizaban investigaciones sobre homicidios, narcomenudeo y delitos cometidos contra la mujer y por razones de género.

así lo indicó la Fiscalía General del Estado informa que éste sábado inició la carpeta de investigación 292/2017 por el homicidio de Julio C. D. C. y Alia S. L. L., agentes de la policía ministerial y de un menor de edad que los acompañaba, quienes fueron abatidos con armas de fuego la tarde de ayer en una plaza comercial de la supermanzana 51.Los dos agentes ministeriales asesinados realizaban investigaciones en torno a delitos de violencia contra la mujer, invasiones en el municipio de Tulum, así como homicidios dolosos en los que se había detectado la participación de delincuencia organizada. El reporte del ataque se registró en el centro de operaciones del número de emergencia 911 a las 19:27 horas, cuando se recibió el aviso de que se encontraban dos persona sin vida y otra lesionada (menor de edad) por lo que se activaron los protocolos de emergencia. Esto sin conocer la identidad de los occisos. En el estacionamiento de la plaza, como referencia a un costado de la parte frontal de un Centro de Atención de una compañía telefónica, se ubicó el cuerpo sin vida de una mujer en posición de cúbito ventral vistiendo una blusa color negra y pantalón color beige. Dentro del mismo estacionamiento a poca distancia, junto a un vehículo compacto color obscuro, se observó el cuerpo de un hombre. Es importante precisar que el agente ministerial Julio trabajó como comandante en diversos grupos de investigación delictiva, dando buenos resultados. En el momento de su muerte estaba asignado como comandante de investigaciones en el municipio de Solidaridad. Tenía 23 años de experiencia como policía investigador, durante este tiempo realizó diversas aprehensiones relacionadas con el narcomenudeo, y en semanas recientes logró la detención de varios narcomenudista asegurando importantes dosis de droga. El comandante Julio C. D. C también participó en la investigación del robo a una joyería en zona hotelera de Benito Juárez ocurrida en el 2012 y en el que se detuvo a siete personas quienes además estaban ligadas otros casos similares en otros estados de la República. En el caso de Alia S. L. L, tenía 11 años de servicio, era comandante de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, lo que le valió el reconocimiento de esta institución. El desempeño de ambos como policías tuvo resultados positivos y sus expedientes no muestra ninguno señalamiento en su contra. La FGE llevara a cabo la investigación sobre el homicidio contra nuestros compañeros hasta esclarecer con total apego a la ley este agravio contra la institución, en el que también perdió la vida un menor de edad.