Fiscalía desconoce presunta fianza otorgada al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge

El ex gobernador de Quintana Roo está preso por los delitos de aprovechamiento ilícito de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

Durante una entrevista en el evento del Segundo Congreso Internacional de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el fiscal del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen dejó ver que la institución desconoce presunta fianza otorgada al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge.

“No es así como se está señalando, vamos a hacer las pertinencias, por lo que no debemos fundamentar algo, cuando en realidad no es cierto o que aún no ha sido confirmado”, dijo en entrevista el fiscal del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen.