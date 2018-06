Fin a la historia ‘Chanito’, TEPJF demostró por quinta vez que mintió para buscar ser candidato

Se esfumaron las esperanzas de José Luis “Chanito” Toledo para ser nominado candidato por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez y con ello el sueño de muchos ex borgistas que ya consideraban su regreso a las mieles del poder político.

Esto, al recibir por quinta ocasión otro revés legal en relación a su residencia y vecindad de cinco años en el municipio. Fueron seis los magistrados quienes votaron a favor del proyecto en el sentido que no cumplía con ese requisito y sólo uno en contra.

El TEPJF confirmó la negativa de la Sala Regional Xalapa, TEQROO e IEQROO que José Luis Toledo por no cumplia con la residencia efectiva.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al dictar sentencia en relación al Juicio de Reconsideración presentado por José Luis ‘Chanito’ Toledo, lo consideró infundado y ratificó la sentencia de la Sala Regional de ese tribunal en Xalapa.

Esta vez argumentó que eran excesivos los cinco años de residencia que solicita la Constitución de Quintana Roo para ser candidato a una presidencia municipal, independientemente de que anteriormente el aspirante a la por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, intentó acreditar con documentos apócrifos su residencia en Cancún. De manera infructuosa, trató una vez más de engañar a la autoridad y meterse a la contienda por la presidencia municipal.

Ello a pesar de que está plenamente acreditada su residencia en el municipio de Playa del Carmen, Solidaridad, de donde es Diputado Federal con licencia. Con esto concluye su mal lograda aventura jurídica, después de 4 negativas consecutivas de las instancias locales (dos en el IEQROO, una en TEQROO) y de la sala regional de Xalapa, que de manera unánime le han negado el registro como candidato, al darse cuenta de la falsedad con la que Toledo ha pretendido acreditar la residencia en Cancún.

De esta forma el Recurso de Reconsideración que dictaminó el pleno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) alegatos dentro del Juicio de Reconsideración SUP-REC- 379/1028 y SUP-REC-381/2018, fue desechado.

Seis de los magistrados, menos José Luis Vargas Valdez, aprobaron la resolución y sepultaron los sueños del borgista de regresar al poder.

Infructuoso proceso legal

Tras un prolongado litigio, que consumió prácticamente la mitad del tiempo de campaña política, el ex priista José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, se quedó en la orilla de obtener el registro como candidato de la coalición ‘Por Quintana Roo al Frente’ a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por mayoría de 6 votos a favor y 1 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Toledo Medina no cumple con el requisito de residencia mínima de cinco años para ser alcalde en esta demarcación, que establece el marco electoral de Quintana Roo.

Sólo el magistrado José Luis Vargas Valdez, votó en contra del proyecto que le negó la candidatura y argumentó el tratado internacional de Venecia, además de que alegó la vecindad, sin embargo no fue suficiente para sensibilizar a sus colegas.

Como se sabe, ya se enviaron a imprimir las boletas electorales en los espacios correspondientes a los partidos del ‘Frente’, con el nombre de José Luis Acosta Toledo, además del mote de ‘Chanito’, ahora el PRD deberá buscar un nuevo candidato, mismo que como lo han declarado los directivos estatales del PAN y de Movimiento Ciudadano, respetarán a quien ponga el Sol Azteca.

Inelegible dictaminó Sala Regional

Como se sabe el 24 de mayo pasado se dictaminó como Inelegible al diputado federales con licencia “Chanito” Toledo Medina (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano). El Pleno de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) así lo declaró al votar los dictámenes de estos casos.

Por unanimidad el proyecto del magistrado Manuel Sánchez Macías - del juicio SX-JDC-347/2018 y acumulado-, donde por el diputado local Emiliano Ramos Hernández impugnó la elegibilidad de Toledo Medina, quien a su vez presentó su reclamo ante la negativa de TEQROO y IEQROO de negarle su registro al no cumplir los cinco años de residencia en Benito Juárez que marca la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Tropiezo tras tropiezo

Como se recordará el 9 de abril de este año, en el parque de la Supermanzana 40, contiguo a las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), del municipio, se registró José Luis Toledo Medina como candidato en medio de un tumulto de personas.

Acompañado de su esposa Daniela Vara e hijas además del Presidente Nacional del Sol Azteca, Manuel Granados Covarrubias, y representantes partidistas del PAN, entre otras personalidades. En el evento estuvieron presentes ex integrantes del PRI y de los otros partidos, así como del Movimiento Ciudadano.

Dentro de la planilla se registró como síndico, Reyna Lesley Tamayo; como primer regidor del Cabildo, Salvador Diego; segundo regidor, Ana Cecilia Sánchez; tercer regidor, Oscar Eduardo Bernal; cuarto regidor, Esther Ramos; quinto regidor, Carlos Ávila; sexto regidor, Elizabeth López; séptimo regidor, Armando Mendoza; octavo regidor, Diana Cícero y noveno regidor, Omar Noya. Con el paso de los días hubo algunos ajustes en la planilla, aunque están impugnados.

Manuel Granados dijo que fue en consenso, sin embargo el aspirante y diputado local todavía del PRD, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, impugnó en todas las instancias, también otra media docena de simpatizantes y familiares.

El 20 de abril el IEQROO; no confirmó su candidatura en virtud de no contar con su residencia de cinco años, sino de sólo la mitad, por lo que otorgó cinco días para nombrar nuevo candidato, sin embargo el dirigente estatal del Sol Azteca, Jorge Aguilar Osorio, así como las dirigencias nacionales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano le dieron su respaldo y reiteraron que no había “Plan B”.

No cumplió con requisitos

Cumplidos los cinco días, nuevamente fue inscrito el 25 de abril ante el IEQROO, sin embargo el 4 de mayo dictaminó ese organismo nuevamente que no cumplía con los cinco años de residencia y vecindad.

Incluso el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Andrés Brahms González notificó en la lista de estrados el reconocimiento a la residencia y vecindad de José Luis Toledo Medina, pero con fecha reciente.

El funcionario municipal Brahms manifestó que con base a un contrato de comodato comprobó que reside en este municipio desde el 1 de marzo de 2016, en tanto que a la constancias de vecindad dijo que se debe tomar en cuenta la copia certificada de las constancia de vecindad de fecha 13 de diciembre de 2014 expedida por el municipio de Solidaridad, con lo que se hace constar que es vecino de ese municipio desde 1984.

Además el IEQROO alegó para rechazar su candidatura que las constancias fueron presentadas de manera extemporánea- se presentaron comprobantes de ingreso-, además de que el diputado local Emiliano Ramos solicitó nuevamente se le negara, así como a toda la planilla del Ayuntamiento de coalición.

TQROO también lo rechazó

El aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, José Luis “Chanito” Toledo Medina, debido a un escrito y documentos aportados por el diputado Emiliano Ramos Hernández, desvirtuó su residencia y vecindad retroactiva a cinco años.

El 7 de mayo pasado, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), también falló en su contra, debido a un escrito y documentos aportados por el diputado Emiliano Ramos Hernández, así como de otros perredistas, lo que desvirtuó su residencia y vecindad retroactiva a cinco años. Incluso esto lo confirmó a La Verdad, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Nora Leticia Cerón González, sin embargo, subrayó, su caso se resolvió con apego a derecho y se le dio tiempo para que pudiera acudir a la siguiente instancia para acreditar lo que a su derecho conviniera.

Expuso la Magistrada Presidenta que le faltaron documentales cuando menos de dos años de comprobar y efectivamente, desde 2014 es vecino y residente de Benito Juárez, sin embargo la ley marca cinco años como mínimo para ser candidato a la presidencia municipal.

La Magistrada Presidenta, dijo que resolvieron un juicio ciudadano y un recurso de apelación promovido por Toledo Medina y por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, esa resolución se planteó dando respuesta a las inquietudes que tuvieron ellos ante la negativa de registro que tuvieron en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

Es así que se cierra un capítulo más de la controvertida política en la entidad.

Tropiezo tras tropiezo de “Chanito”

9 DE ABRIL : Se inscribe junto con su planilla ante el IEQROO municipal

: Se inscribe junto con su planilla ante el IEQROO municipal 20 DE ABRIL : El consejo general del IEQROO dictaminó que no cumplía con residencia 5 años

: El consejo general del IEQROO dictaminó que no cumplía con residencia 5 años 7 DE MAYO : El pleno del tribunal electoral de quintana roo también confirma la resolución del IEQROO, por lo que dictaminó que le faltaban más de dos años de residencia y vecindad

: El pleno del tribunal electoral de quintana roo también confirma la resolución del IEQROO, por lo que dictaminó que le faltaban más de dos años de residencia y vecindad 24 DE MAYO : El pleno de la sala regional de Xalapa del TEPJF, también confirmó que de acuerdo a la constitución del estado libre y soberano de quintana roo, no cumplía con la residencia de cinco años.

: El pleno de la sala regional de Xalapa del TEPJF, también confirmó que de acuerdo a la constitución del estado libre y soberano de quintana roo, no cumplía con la residencia de cinco años. 6 DE JUNIO : El pleno de la sala superior del TEPJF, dictaminó que el juicio de reconsideración era infundado