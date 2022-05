Filtran video del choque entre dos motocicletas en la Sm 249 de Cancún

La realidad siempre supera la ficción y Cancún fue escenario de un aparatoso hecho, donde dos motociclistas se vieron involucrados en un accidente vial, pero fue aún más impactante, cuando filtraron el video del momento exacto del percance. Los hechos ocurrieron sobre la calle Isla Hawai con Isla Contoy en la Supermanzana 249.

De acuerdo al material difundido, el choque ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando Iván M. C., de 36 años de edad, estaba circulando sobre una de las avenidas en su moto Italika VVD4W, color rojo con negro, de pronto, en la parte trasera de su unidad fue chocado por una segunda motocicleta y por este golpe salió disparado entre 3 a 4 metros.

La segunda unidad, una Italika 250z con placas de circulación 98CZW8, con su conductor a bordo, de quien no se sabe su identidad, se estamparon en un poste de luz, esto provocó el incendio del vehículo y el golpe del sujeto en la cabeza contra el piso asfáltico, muriendo casi al instante.

El lesionado continúa en recuperación

El lesionado, luego del impacto, se levantó y con un pie caminó hacia su vehículo, pero segundos después tuvo que sentarse en la banqueta debido al dolor de las heridas, tiempo después, llegaron paramédicos de RIM, quienes auxiliaron al lesionado y trasladaron al IMSS ubicado en la región 510. Sigue en recuperación.

La trama no acabó allí; después de las diligencias correspondientes, elementos de la Policía Quintana Roo, hallaron al interior de una mochila color negro, dinero en efectivo y diversas dosis de droga, presuntamente, era del occiso, según los vecinos, iba escapando, por ello no respetó el límite de velocidad. Todo esto la FGE no ha confirmado este dato, lo cierto, es que el cuerpo del difunto sigue en el Semefo.

Las motocicletas fueron remolcadas por una grúa y llevadas a las instalaciones de la Dirección de Tránsito del municipio Benito Juárez para el deslinde de responsabilidades y los trámites correspondientes.

