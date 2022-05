Filtran fotos prohibidas de Britney Spears en Cancún y Riviera Maya

La cantante estadounidense Britney Spears nuevamente causó polémica al ser reveladas fotografías en las que posa totalmente desnuda, esto ha impactado a sus 41 millones de seguidores de esta estrella de la música pop alrededor del mundo en Instagram, sin embargo estas imágenes que se han descrito como “fuertes” fue tomada posiblemente por Sam Asghari, actual pareja de la también influencer y prometido de la misma, pero compartidas por la intérprete de ‘Toxic’.

”Foto realizada en la última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebe dentro de mí. ¿Por qué diablos me veo 10 años más joven en vacaciones?”, señaló la cantante en una primera ronda de fotos en donde posa completamente desnuda; “No subestimes el poder que tengo de hacerlo yo misma y tomar una foto con un selfie-stick. ``Montones de fotos antes de que hubiera un niño dentro de mí”, comentó en un segundo paquete de imágenes sin ropa, en donde aclaró que ella misma se había tomado la foto con un aditamento pero sus manos aparecen ocupadas tapando sus senos.

Britney Spears recientemente estuvo en Cancún y Riviera Maya para celebrar el cumpleaños de su prometido, el actor de series Sam Asghari el 3 de marzo y fue un día después que ambos dieron a conocer que se encontraban disfrutando de unas vacaciones, esto justo después de que una jueza ordenó su libertad y finalizó su tutela el 12 de noviembre, pues no podía tomar decisiones en su vida como el lugar para vacacionar o embarazarse.

Filtran fotos prohibidas de Britney Spears en Cancún y Riviera Maya

Durante las vacaciones de un poco más de una semana de duración la cantante disfrutó su estadía en unas villas de MayaKoba en Playa del Carmen, según confirmó este medio de comunicación, además de disfrutar de Tulum, de sus playas, hoteles, tiendas de ropa exclusivas y de la gastronomía de toda la zona, que es de las mejores del mundo.

Un par de semanas después la intérprete de ‘Oops!... I Did It Again’, reveló que estaba esperando un bebé, y señaló que en esta segunda ocasión sería diferente, añadió que antes era muy joven y que los medios la trataron mal, habló de la apertura que existe ahora con la decisión de no querer ser madre y subrayó que ella revelaría las fotos de su embarazo pues no quiere que la prensa haga negocio con esta nueva etapa en su vida.

