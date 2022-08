Polaco detenido en Cancún: Deprimido, hipertenso y con 15 kilos demás

Polaco detenido en Cancún: Deprimido, hipertenso y con 15 kilos de más.

Más de tres meses retenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún están mermando la salud de Filip Roger Zalewski. El polaco tiene hipertensión, una infección en la vejiga,problemas dentales por falta de aseo, no puede dormir y atraviesa por una crisis de depresión.

Su padre, Bogdan Zalewski, habló en exclusiva para La Verdad sobre la situación que vive su hijo de 38 años y residente legal en México. Dijo que Filip no es un criminal y llamó a las autoridades a resolver su caso para que pueda ver el sol y respirar aire puro.

“Filip es una persona educada y víctima de horribles abusos”, afirmó. “Mi hijo siempre me dice que ama a México y que ahora es su hogar. Está muy triste de que las autoridades ejecutivas mexicanas lo hayan tratado así. Sin embargo, creemos en el Estado de derecho en México y esperamos que con su ayuda pueda salvarse”.

Bogdan Zalewski señaló que su hijo “vive en condiciones que dañan la dignidad humana”, que lleva dos meses sin bañarse y sin dormir con la luz apagada. También criticó que no se le respetan los mínimos derechos humanos.

Debido a la falta de sueño, la mala alimentación, el frío y la falta de condiciones para la higiene personal básica, su inmunidad ha bajado y tiene que ver a un urólogo, pues tiene una infección en la vejiga. Algunos de sus dientes le duelen y hubo que llamar urgentemente a un dentista para que lo revisara.

También su salud mental está en riesgo, acusó el padre. Dijo Filip está sujeto a tortura psicológica y física.

“No puede dormir desde el 22 de abril. Hay tanto ruido y tanta gente con él en esta sala de detención, que necesita ir al baño y se queda allí durante horas para esconderse al menos un poco del ruido y las multitudes. No tiene privacidad. Me dijo muchas veces que tiene miedo de volverse loco allí”, afirmó.

Filip subió 15 kilos

Bogdan Zalewski informó que su hijo está deprimido y no tiene posibilidad de realizar actividad física, por lo que subió alrededor de 15 kilos. Esta condición hizo que su presión arterial aumentara. “Su vida corre peligro con la presión arterial tan alta”, dijo el padre.

La última vez que le tomaron la presión tenía niveles de 160, cuando lo normal es que esté debajo de 120. Esto le ha provocado dolores de cabeza constantes. También ha presentado acidez estomacal porque no ha podido comer sanamente.

“Mi hijo es una persona inteligente y brillante. Ahora, cuando me llama, habla despacio como si su cerebro ya no funcionara correctamente. Esto realmente me asusta y puede

causarle daño permanente”, dijo.

Bogdan Zalewski refirió que su hijo tiene escoliosis, una desviación lateral de la columna

vertebral y, para evitar su progreso, tiene que ir al quiropráctico una vez a la semana,

aunque no lo ha hecho en todo este tiempo, lo que le ha generado un fuerte dolor en el

cuello y la espalda.

Filip también presenta un defecto visual, por lo que debe usar anteojos, sin embargo,debido a la fuerte luz artificial las 24 horas, le duelen los ojos y su visión podría empeorar.

Un drama que comenzó el 21 de abril

Filip Roger Zalewski aterrizó cerca de las 11:57 de la noche, el 21 de abril de 2022. Inmediatamente fue interceptado y llevado por personal del Aeropuerto Internacional de Cancún a la oficina del Instituto Nacional de Migración y, según él, nunca le dieron explicaciones.

Los agentes le hicieron algunas preguntas sobre dónde vivía en México y pidieron información como su número de teléfono y perfil en Facebook. También le solicitaron que desbloqueara su celular y computadora. Lo hizo y los revisaron. Luego lo trasladaron a un cuarto, donde se encuentra hoy mismo.

Filip dijo que las autoridades no le dejaron hacer ninguna llamada telefónica durante mucho tiempo y no entiende muy bien el español, motivo por el que no comprendía lo que estaba sucediendo a su alrededor.

Un abogado lo ayudó y tramitó un amparo para que el polaco supiera cuál fue el motivo de su detención. Según Zalewski, Migración lo retuvo porque tiene cuentas pendientes con la justicia de Polonia y su país emitió una alerta migratoria. Se le acusa de tener presuntos antecedentes penales en aquel país.

Él ha insistido en que no es cierto y Migración no lo quiere dejar entrar a México, donde tiene residencia legal. Debido a que el abogado ha continuado con su defensa legal, él sigue retenido en el aeropuerto, en tanto un juez resuelve su caso y decide si lo manda a Polonia o lo deja en México.

El ciudadano polaco señaló que Migración ni siquiera le ofreció la oportunidad de defenderse. Tampoco le proporcionó un traductor y lo quisieron obligar a firmar algunos documentos, pero se negó. Una vez Migración intentó meterlo en un avión utilizando a la Guardia Nacional, pero él les mostró su documento de amparo.

