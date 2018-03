Fidel Villanueva busca blindarse

STAFF / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- El tiempo está en contra de Fidel Villanueva Rivero al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), señalado por algunos como el primer paso natural que buscó dar el exgobernador Roberto Borge Angulo para afianzar su impunidad durante su periodo de gobierno, por lo que se pretende imponer a José Antonio León Ruiz como un futuro sucesor, en una intención directa de cuidarse las espaldas, de acuerdo con fuentes dentro de la dependencia. Se le señala de acumular hasta nueve propiedades en el estado, además de beneficiar a amigos y familiares. Su partida fue pactada para agosto de este año. Durante el periodo de Fidel Villanueva Rivero al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), puesto que ocupó el ocho de agosto de 2011, ha sido señalado de diversas irregularidades, especialmente realizadas durante el periodo de Roberto Borge Angulo, entre los que se destaca el supuesto favoritismo a amigos y familiares para ocupar puestos importantes dentro de la dependencia, además de que de acuerdo con la Barra de Abogados de Quintana Roo y el Colegio de Abogados Litigantes de Quintana Roo, su proceder ha levantado sospecha de acotar el proceder de los jueces y secretarios de juzgados. Raúl Ojeda González, quien fue presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Quintana Roo, señaló que numerosos procesos no cumplieron los plazos correspondientes, lo que da presunción de actos que no se encontraban dentro del marco legal. A esto se suma que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Quintana Roo (CJPJ) no sancionó hasta antes de 2016 ningún abuso en la impartición de justicia, a pesar de los indicadores nacionales que marcaban que en este rubro Quintana Roo tenía serias carencias. No obstante, con este señalamiento, lo cierto es que otros abogados, integrantes de diversos cuerpos colegiados, señalan que en el periodo en que ha estado al frente de Fidel Villanueva del TSJ se divide en dos partes: antes y después de Roberto Borge. En 2014, Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO) dieron a conocer un comunicado a diversos medios para denunciar los supuestos abusos en que ha incurrido el titular de ese organismo, a quien acusan por beneficiar a parientes y amigos. Entre los supuestos beneficiados se encuentran Fernando Marrufo Canto-primo-, Leslie Peréz Gaeta -sobrina de Fernando Marrufo-, Javier Villanueva Catzín-primo directo-, Mauricio Rodríguez Pavón- supuesto compadre de Fidel Villanuevaentre otros. En Julio de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó en el cargo como magistrado por un periodo de seis años adicionales a Fidel Gabriel Villanueva, un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) volviera a poner en relieve las omisiones y sumisión del funcionario del Poder Judicial al gobernador a propósito de la recomendación no cumplida 13/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

SEÑALADO POR PROPIEDADES

SE ‘BLINDA’

Los propios Trabajadores del(Tsjqroo) señalaron desde 2015 la supuesta adquisición de diversos bienes por parte del titular del TSJ , entre los que supuestamente destacan una casa en Residencial Andará en Chetumal, una residencial en Altabrisa en Mérida, Yucatán, además de un departamento y un rancho en Cozumel. Incluso se habla de siete propiedades en Cozumel y dos más en Chetumal, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.Dentro del) ha trascendido que el magistrado José Antonio es quien Fidel Villanueva Rivero pretende posicionar como su sustituto, a quien trabajadores del organismo señalan lo busca posicionar para ‘blindarse’. De acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, León Ruiz es licenciado en derecho por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, con la cédula 2802951, expedida en 1999. Se le señala por ser el secretario particular de la expresidenta del, Lizbeth Song Encalada, además de que en el actual periodo de Villanueva Rivero llevó el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Quintana Roo (CJPJ). Aunque ha buscado mantenerse en perfil bajo, presuntamente estaría involucrado en algunos de los casos de despojos de tierras en Tulum y Playa del Carmen.