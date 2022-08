Fernanda Cayetana es víctima de delito: Montes de Oca

Fernanda Cayetana, la niña de 12 años desaparecida en la zona continental de Isla Mujeres hace casi un mes, es víctima de delito, confirmó el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales.

"El caso de Fernanda es diferente, es otra circunstancia, ahí es un tema delictivo, sí, descubrimos que hay delito en el caso, tenemos a una persona que ya tiene una orden de aprehensión, tuvimos que agotar los medios básicos de búsqueda, pero no se ha logrado la captura", dijo.

El fiscal detalló que el acusado, taquero y taxista a la vez, sigue escapando de la autoridad y debido a la misma presión social, el hombre se está escondiendo, afirmó que ya tienen pistas y avances, pero para no entorpecer las investigaciones no dará más información. Recalcó que están haciendo todo lo posible para atraparlo y sobre todo hallar a la niña.

"Esta persona se ha estado escondiendo, pero estamos muy apurados en tratar de localizar a Fernanda y al presunto. Seguimos buscando a la menor con vida, las esperanzas siguen", reiteró Montes de Oca.

No localizables y desaparecidas

Montes de Oca Rosales explicó que hay una diferencia entre no localizables y desaparecidas.

En el caso de las personas no localizables, la ausencia se da en un contexto donde no hay violencia, cuando encuentran que se llevaron ropa, que su teléfono sigue activo, entre otros datos. "Ahí se presume que están como no localizadas".

Mientras que desaparecidas. Es cuando el contexto de su ausencia se da en torno a un delito, como el caso de Fernanda Cayetana. "Ahí sí se puede catalogar como desaparecida".

Mencionó que la mayoría de las personas son localizables.

"Lo importante es localizarlas, no el motivo por el que están ausentes, todos los casos se investigan, hay que encontrarlas y encontrarlas bien".