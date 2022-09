Fernanda Cayetana: El infierno de su madre desde la desaparición.

Deysi Blanco, de 46 años de edad, no descansa desde la desaparición de su hija de 12 años, Fernanda Cayetana Canul Blanco, quien fue vista por última vez el jueves 21 de julio en calles de la colonia Nazareno, ubicada en la zona continental de Isla Mujeres, cuando se dirigía a casa de su vecino Marco Antonio Cauich, donde trabajaba lavando trastes y sacando la basura.

Desde que la niña desapareció hace casi dos meses, Marco Antonio Cauich está prófugo de la justicia. La FGE Quintana Roo ya ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien de información que permita localizarlo. Sobre él pesa ya una orden de aprehensión.

La señora afirma con seguridad que encontrará a su hija, señalando y culpando de la desaparición a Marco Antonio Cauich, el taxista y taquero vecino con quien la niña comenzó laborar cuatro días antes de que se le perdiera el rastro.

Intimidación

La madre de Fernanda afirma que, desde el día que desapareció Fernanda Cayetana, desconocidos llaman a su teléfono celular, pero nadie habla. Destaca que hubo una semana donde le marcaron al menos 3 veces el mismo día, aunque el número de la llamada entrante no aparece y únicamente se escucha la respiración de una persona cuando contesta.

Recuerda que la última vez que le llamaron, dijo con firmeza al remitente: “Te topaste con pared. Perro que ladra no muerde. Dios está conmigo, no me vas a ver llorar ni humillada enfrente de nadie, porque esta madre va a seguir buscando, moveré cielo mar y tierra, pero encontraré a mi hija, sea como sea, entonces a mí no me vengas a amenazar, porque no tengo miedo”.

La madre de Cayetana dejó de lado su empleo en Parques y Jardines de la Zona Continental para concentrarse en la búsqueda de la pequeña. Aunque reconoce que la presidenta Atenea Gómez Ricalde la sigue apoyando con su quincena, dice que su salario no es suficiente, pues no le alcanza porque tiene que sacar lonas y papeletas de fotos grandes, y eso se traduce en un gran gasto.

Laureano Canul, padre de Fernanda, dice que no hay resultados y que piensa acudir a la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exponer el caso. Dijo que el objetivo de tomar las calles en las marchas era para que la gente vea que siguen dando batalla y que no descansará hasta encontrar a su hija.

