Feministas marchan y debelan antimonumento en Cancún.

Con al menos una veintena de mujeres comenzó la marcha en Cancún por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vestidas de negro y portando el distintivo pañuelo verde salieron en punto de las 7:00 p.m. de la calle Tankah en dirección a Chichen Itzá, para continuar sobre la Yaxchilán dirigiéndose a la avenida Tulum, para luego llegar al Palacio Municipal.

"Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la frente", "No que no, si que sí, ya volvimos a salir", "Mujer consciente se une al contingente", "Mujer hermana, si te pega no te ama", "Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos". "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", gritaban a pesar de que patrullas de tránsito resguardaban al pequeño contingente feminista.

A las 7:25 llegaron al palacio municipal mientras otras cuantas feministas las esperaban en el sitio donde posteriormente hicieron la debelación del antimonunento junto a las letras "Cancún" que fueron removidas de la explanada.

Feministas marchan y debelan antimonumento en Cancún.

Pocas pero con mucho ímpetu estuvieron cantando un par de temas feministas al menos por media hora antes de revelar el símbolo de aproximadamente 3 metros de alto a las 8 de la noche. En el pronunciamiento, recordaron la violencia que viven todos los días las mujeres en Benito Juárez.

Las feministas consideraron que las medidas de representación simbólica inician desde el reconocimiento de actos de omisión y violaciones de derechos humanos por parte de la estado y requieren de la instalación y permanencia de espacios de escucha con las víctimas directas e indirectas.

De acuerdo con las inconformes, los antimonumentos son uno de los acontecimientos estéticos y políticos más importantes de los últimos años y un aporte real al repertorio de la protesta a nivel Latinoamérica.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.