Félix González y Julián Ricalde festejan a Quintana Roo a golpes

Redacción/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Félix González y Julian Ricalde festejan a Quintana Roo a golpes, todo hace suponer que el lío comenzo por un tuit que publicó el ex-Alcalde de Cancún en referencia al ex-Gobernador del estado. En pleno desayuno celebrado en el Centro De Convenciones de Chetumal el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Julián Ricalde y el ahora senador Félix González se agarraron a golpes en el festejo por los 43 años de Quintana Roo.

En el tuit, Ricalde reproduce un párrafo de la canción ‘La Fiesta’ del catalán Joan Manuel Serrat. Posteriormente, Julián Ricalde borró el tuit a petición del Secretario de Gobierno, Francisco López Mena.

Al finalizar el desayuno se disponían a retirarse y Félix González se acercó a donde se encontraba Julián Ricalde.

“A mi me respetas, pendejo”, le espetó el ex Gobernador mientras le propinaba una bofetada al ex alcalde perredista de Cancún.