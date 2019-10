Félix González Canto descarta anomalías en venta de 6 terrenos

González Canto afirmó que uno de los terrenos de los que se le atribuye la venta, esta fue realizada en 2002, cuando él no era gobernador

Ante los señalamientos de que pretende deslindarse de la investigación por presuntas ventas irregulares de terrenos, el exgobernador Féliz González Canto descartó que haya anomalías sobre los seis inmuebles.

El exmandatario destacó que el juicio de amparo que interpuso ante el Juzgado VI de Distrito, pretende acelerar la indagatoria en su contra por parte de la Contraloría quintanarroense, que le atribuye un presunto daño patrimonial, y no para deslindarse de la misma.

Féliz González Canto aseveró que nos hay anomalías en la venta de terrenos durante su gestión

El exmandatario aseveró que la indagatoria es sobre seis predios vendidos en su gestión, y no 85 como se había informado falsamente.

“La ampliación del amparo fue principalmente para que se estableciera una fecha cierta en la resolución de los recursos administrativos, lo cual la autoridad administrativa ya realizó y así lo informó al Juzgado de Distrito”, explicó González Canto.

Además, el exmandatario destacó que los procedimientos administrativos ya prescribieron, y en su momento, la Agepro, emitió un resolutivo a partir del expediente SGP/OCE-IPAE2/III2017 del 29 de junio de 2017, que ratificó el vencimiento de los acontecimientos ocurridos previo a 2011.

“Por ello ya no tenía razón su admisión a trámite, de ahí seguramente la confusión en la información que surgió de que se había perdido el amparo”, afirmó.

González Canto recordó que la investigación es por seis terrenos, y no 85, uno de los cuales fue contratado en 2002, antes de que el comenzara su gestión al frente de Quintana Roo, y confió en que este procedimiento ocurrió sin irregularidades.

“Estamos seguros que no hay ninguna irregularidad y es por 6 terrenos, uno de los cuales fue contratado en el 2002 antes de que yo fuera gobernador y fue titulado hasta el 2016, donde yo ya no era gobernador, de tal forma que no tengo nada que ver en este tema”, puntualizó.

A la fecha, explicó, los recursos administrativos y el amparo principal continúan su trámite legal, y se prevé una resolución el 25 de noviembre, cuando vence el plazo de la prórroga.