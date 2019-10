Felipe Sánchez se estrena como cantante en Cancún

Con una basta trayectoria en el mundo de las telenovelas incluido Clase 406 y Rebelde entre otros más, ahora de visita en la Riviera Maya, pudimos verlo en una nueva faceta en la cual se lució de manera increible al cantar frente a un público en una pasarela de clase internacional.

Felipe Sánchez se estrena como cantante en Cancún

“Cancún es un lugar que definitivamente amo, generalmente visitó las playas de Cancún y Riviera Maya, una o dos veces al año y que ahora no había podido venir desde hace un año y medio aproximadamente”, nos dijo en exclusiva a La Verdad.

Felipe Sánchez se estrena como cantante en Cancún

El artista vino con su nueva faceta de cantante a un evento de modas en donde interpretó este mismo fin de semana tres temas, dos canciones propias y un cover para acompañar los diseños en la pasarela del Fashion Rock.

Felipe Sánchez se estrena como cantante en Cancún

“Estoy contento y emocionado, con nervios pero agradecido con ustedes los medios de escucharnos, estoy en una faceta que siempre tuve pero la tenía guardada, la gente cercana sabía que siempre me había gustado cantar y la música “, añadió.

Felipe Sánchez se estrena como cantante en Cancún

Sin embargo su vida lo había mantenido en otros caminos, no tan lejanos a la música pero sí lo mantuvo ocupado, “El destino siempre me llevó por otros caminos yo estudie en el CEA de Televisa y siempre hacía novelas todo el tiempo y hace dos años decidí hacer música era lo que traía conmigo y puse en pausa a mis otros proyectos”, señaló.

El primer sencillo lo pudimos escuchar en el evento de modas en donde se presentó Felipe Sánchez con mucha energía.

TE PUEDE INTERESAR: Emir Pabón presume a su prometida en Cancún y nos cuenta sus nuevos proyectos

“Mi primer sencillo se llama “Noche sin contrato”, al momento que me siento con los compositores reflejo lo que soy y soy muy alegre me encanta la fiesta, yo no hago música que transgrede u ofenda o hable de algo negativo, solo de que no quiero ataduras con nadie, ni sexo, solo quiero pasarla bien”, dijo al respecto.