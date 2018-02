Fantasma de "Chanito Toledo" ronda a Emiliano Ramos rumbo al gobiernos de Benito Juárez

Para el diputado local Emiliano Ramos Hernández, la posible nominación como candidato por la coalición “Quintana Roo al Frente”, del diputado federal ex priista José Luis “Chanito Toledo”, está fuera de estatutos y la impugnará ante los órganos electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque sería una imposición. Sostuvo que no está de acuerdo que quien encabece la alianza en Benito Juárez, sea alguien muy cercano al ex gobernador Roberto Borge, e incluso reiteró que “no nos intimidamos ante los coletazos del Borgismo”.

José Luis Toledo se reunió con el líder perredista ayer.

Por su parte el ex diputado del PRI, “Chanito” Toledo, aclaró que no busca ser alcalde por Solidaridad, en virtud de que sólo sería por el Partido Encuentro Social (PES), sin contar con Morena y el Partido del Trabajo. En tanto, el presidente del partido en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, se reunió ayer de manera informal con el diputado federal José Luis Toledo Medina, quien manifestó sus aspiraciones para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Dijo que en uso de sus legítimos derechos como ciudadano, le expresó su interés por participar en el proceso interno del PRD, cuya decisión para el caso de las presidencias municipales, está en manos del Consejo Nacional, órgano que decidirá el método de selección de candidatos que se utilizará. Dicho órgano es quien designará a los miembros de Ayuntamientos para el caso de Quintana Roo, aún no hay fecha establecida, pero tendrá que ser en las próximas semanas.El dirigente perredista, mencionó que de acuerdo al convenio de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” que conforman PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, la candidatura a la presidencia.