Famoso ladrón de Cancún pasea por plaza las Américas, tenga cuidado

El hombre que hasta el momento se desconoce el nombre del sujeto, fue exhibido en redes sociales, paseando por las tiendas y pasillos de plaza las Américas de Cancún, la foto comenzó a circular alrededor de las 10:00 horas y de inmediato usuarios pidieron a las autoridades detenerlo, ya que ha cometido varios hurtos por casi toda la ciudad.

De acuerdo a versiones extraoficiales, el hombre ha cometido alrededor de 20 a 25 asaltos, entre ellos tiendas de conveniencias, tiendas de abarrotes en las regiones y farmacias, además es conocido por el apodo de “El Tabasqueño”, el responsable que tomó la foto, afirma que el delincuente estaba bajando para las escaleras subterráneas.

Además este tipo su último atraco fue hace unos días, ya que se difundió el video donde él ingresó a una tienda de abarrotes y mostró su arma de fuego diciendo al empleado que le entregara todo el dinero de la venta del día, tardó en irse del lugar, pues entraban clientes a cada rato y los empleados no podían entregarle el dinero al sujeto.

Pasaron los minutos y después de que dejaron de ingresar los clientes, uno de los empleados le entregó todo el dinero que había en la caja registradora, luego de segundos el hombre huyó con rumbo desconocido, esa vez se desconoce si llegó al lugar con una motocicleta o un vehículo de cuatro ruedas.

Hasta el momento se desconoce y los usuarios de Facebook desconocen el motivo por el cual no han detenido a este sujeto apodado como “El Tabasqueño”, lo cierto es que en redes al ver la foto del sujeto que estaba en la plaza antes mencionada, dijeron que si lo ven, en bola lo iban a agarrar y a linchar, “para que aprenda la lección”.

Hay que destacar que así como esta persona existen varias más donde las autoridades las detienen, pero los dejan libre y esto no por culpa de las corporaciones policiacas, sino de la misma ciudadanía, aquellas que han sido víctimas de estos delincuentes y no denunciar y si no hay denuncias en contra de los detenidos, los dejan libres, por falta de cargos.

Por otra parte, en estos momentos las autoridades de la Policía Quintana Roo mantienen un operativo permanente por la temporada del Buen Fin, así como posibles robos.