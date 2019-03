Familias quintanarroenses que esperaron hasta 20 años ya tienen sus títulos de propiedad

“Cuando me dieron la noticia no supe si llorar, gritar o reír. Pasé muchos años dando vueltas, haciendo trámites; estuve en oficinas, mis papeles anduvieron de aquí para allá. Llegó el momento en que pensé dejarlo así, pero hoy estoy aquí, contenta”, expresó Benita Valenzuela Hernández.

Con cuatro hijos y luego de más de 10 años de espera, la señora Valenzuela Hernández recibió hoy del gobernador Carlos Joaquín el título de propiedad que da certeza jurídica a su patrimonio. “Es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado, que es el 21 de marzo. Perdí mucho tiempo en otros gobiernos”, expresó.

Durante un evento en el Centro Internacional de Negocios de esta capital, el gobernador Carlos Joaquín encabezó la entrega de 20 títulos de propiedad en beneficio de más de 100 personas como parte del programa “Juntos Brindamos Certeza jurídica a tu Patrimonio”, que tiene a su cargo la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO).

Las primeras cinco personas en recibir sus títulos de propiedad fueron Benita Valenzuela Hernández, Lucía Wilma Dzul Palomo, José Alberto Niño Vicente, Julieta Sánchez Escalante y Julián Couoh Santana.

José Alberto Niño Vicente expresó que hubo de pasar 16 años para tener por fin el título de propiedad. “Hasta pensé que me iba a morir y no me iban a dar mi titulación, pero el gobernador ya hizo todo lo posible para dárnosla. Es mi único patrimonio. Yo soy nativo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y llevo 32 años viviendo aquí”.

“Me siento emocionado, estoy muy contento, no encuentro palabras porque es muy emocionante y estoy muy agradecido con todos los que hicieron todo lo posible”, declaró José Alberto.

“Este programa da respuesta a la gente que se acercó al gobernador Carlos Joaquín durante las audiencias ‘Platícale al gobernador’. Al mismo tiempo permite avanzar juntos en la disminución de la desigualdad y dar más y mejores oportunidades para que la gente viva mejor”, dijo el titular de la AGEPRO Eduardo de Jesús Ortiz Jasso.

La entrega de títulos de propiedad permite abatir un rezago de hasta 20 años en que no se había atendido a los posesionarios de contratos del llamado Catastro del Estado, pasando por el Instituto de la Vivienda de Quintana Roo (INVIQROO), el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR) y el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), explicó Ortiz Jasso.

Existen más de dos mil 500 títulos en espera de ser regularizados y tres mil folios registrados ante el Registro Público de la Propiedad, precisó el titular de la AGEPRO.

El gobernador Carlos Joaquín explicó que, desde el inicio de la administración, se labora en el quehacer administrativo jurídico de los títulos, en la regularización de muchas colonias ocupadas de manera irregular y en la escrituración más ágil para que los documentos no se queden en los escritorios y lleguen a los propietarios.