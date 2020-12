Familiares de trabajadores desaparecidos en Planet Hollywood, piden justicia

Un grupo de ocho personas se dieron cita a las afueras del Hotel Planet Hollywood en Isla Blanca para exigir justicia y seguimiento a las investigaciones por la fosa clandestina hallada a un costado del hotel antes mencionado, los manifestantes son familiares de los desaparecidos.

La manifestación inició alrededor de las 12:50 horas de hoy, cuando los familiares comenzaron a colocar en los autos estacionados a las afueras del hotel, fotografías de los muchachos desaparecidos, en especial del joven William, de apenas 20 años de edad y que desapareció el 15 de septiembre y que fue hallado sin vida.

Manifestación pacífica fuera del Hotel Planet Hollywood

Después de colocar los volantes, las personas se concentraron en la segunda entrada del hotel para continuar con la manifestación y con pancartas y lonas gritaron los nombres de los muchachos, que fueron vistos por última vez en el Hotel Planet Hollywood, así como gritar justicia y aclaración en las investigaciones.

La madre del joven William, fue quien habló primero ante los medios de comunicación y afirmó que la manera en que le dieron la noticia, de que su hijo estaba entre las osamentas halladas en el Hotel Planet Hollywood, no fue la correcta, “la fiscalía me dio la noticia, pero era algo privado”, dijo.

“Yo lo único que quiero es justicia, ya que el fiscal, así como se tomó la molestia de decir que hay avances en la investigación, así quiero que él se ponga los pantalones y me haga justicia por mi hijo, él no merecía morir, él era un joven tranquilo, no se metía con nadie, él se presentó el 15 de septiembre a este hotel y ya no regresó a casa”, señaló la madre en llantos.

Madre pide justicia por William

Explicó cómo fue la desaparición de su hijo William, pues él no trabajaba en el hotel Hollywood, sino que el contratista lo mandó a llamar para que vaya a trabajar en dicho hotel y que tenía que presentarse el 15 de septiembre y desde entonces no volvió a casa.

“Lo contactaron en la entrada y como no se prestó para trabajar para ellos, es una maldita mafia lo que hay en este hotel y como no se prestó, lo mataron, él se dedicaba a su familia, a su madre; tengo entendido que el cuerpo estaba adentro del hotel y lo sacaron y lo pusieron en algún punto de acá”, recalcó.

Por último, afirmó que los restos de su hijo, la Fiscalía de Quintana Roo se los entregará dentro de tres semanas, hecho que a la madre molesta mucho, pues se supone que ya fue identificado; las otras osamentas que fueron halladas aún se desconoce sus identidades y se espera que en los próximos días, el fiscal de más detalles sobre la identidad de los restos humanos. La Verdad Noticias.