Familiares de joven que desapareció en hotel de Cancún recuerdan su cumpleaños

Parece que el caso de los más de 12 jóvenes desaparecidos en el Hotel Planet Hollywood Cancún y otros hoteles no avanza, tal caso es el del joven Jesús Moisés Gómez Hernández, ante esto su familia publicó un triste y desgarrador mensaje a través de las redes sociales, en donde recordaron el cumpleaños del joven, pues ayer los debió de cumplir, es decir, hoy tendría 23 años.

La publicación fue hecha por el usuario Fati Gómez, quien es la hermana de Jesús, donde abrió su corazón y expresó todo lo que siente al no tener a su “niño”, además refirió que el día 18 de diciembre, es decir viernes, estaría cumpliendo 23 años, pero no fue así, pues continúa desaparecido y nadie sabe de su paradero.

Piden apoyo para localizar a Jesús Moisés

“Hoy es tu cumple mi niño 23 años que Dios te permite cumplir. Tal vez para muchos tú estás muerto pero para mí sigues vivo. Hasta que yo no te entierre para mi sigues vivo. Con el dolor de mi corazón y con lágrimas en los ojos estoy escribiendo esto”, escribió en su perfil de Facebook.

Pidió a la ciudadanía en general a compartir este texto, para que todos ayuden a buscar a Jesús Moisés, “por favor ayúdanos a compartir para poder encontrarlo y que esté con su familia que lo espera con los brazos abiertos”. Solicitó información a todo aquel que haya visto o sabe donde está su hijo.

Hermana suplica información por Jesús Moisés

“Si tu viste o sabes de su paradero te pido que hables te prometo por lo que mas amo en esta vida que todo será anónimo yo no busco culpables solo quiero encontrar a mi hermano y traerlo de regreso a casa por favor habla dime donde esta, o que vistes por que no puede ser que nadien sepa nada no seas parte de esta injusticia habla por favor, solamente rogamos por su regreso a casa su familia lo espera Dios te bendiga”, concluyó el texto.

Por último, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Moisés fue visto por última vez el 10 de enero del presente año, cuando vestía pantalón de mezclilla y chaleco de color florecnte; esde tez morena clara, complexión delgada, cabello castaño, oscuro, ondulado y corto, ojos cafés oscuros, estatura 1.65 metros aproximadamente, peso 70 kilogramos y como señas particulares, un tatuaje en las manos con la forma de una flor.