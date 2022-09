Familiares de Fernanda Cayetana celebran un amargo cumpleaños.

Fernanda Cayetana Canul Blanco cumplió 13 años de edad el lunes 5 de septiembre, pero lleva más de un mes desaparecida. Fue vista por última vez en la Zona Continental de Isla Mujeres el pasado 21 de julio, en la casa de su vecino Marco Antonio Cauich, donde trabajaba lavando platos y sacando la basura; únicamente laboró 4 días antes de su desaparición.

A casi 50 días de la desaparición y con motivo de su cumpleaños, familiares, amigos y gente conocía a Fernanda Cayetana, asistieron a una misa ofrecida en la Iglesia de San Pio, ubicada en la región antes citada pues la señora Deysi Blanco asegura que gracias a un milagro pronto volverá a ver a su hija; la ceremonia comenzó a las 7 de la tarde y duró aproximadamente hora y media.

De acuerdo con la madre de Fernanda, el Padre de la iglesia le pidió una lona y la puso en el altar cerca de la cruz, también pidió ropa de Fernanda que puso en una silla frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Señala que, en la misa, ese acto simbolizó la ausencia de su pequeña, pues no estaba la persona presente para hacer la misa como debe de ser.

“El padre nos dijo: ¿Qué les parece si para su cumpleaños hacemos una misa en acción de gracias?, entonces yo dije: ‘Perfecto’ porque de por sí la iba yo a pedir porque ahorita como que ya estamos más conscientes y duele, duele porque no la podemos felicitar, no la podemos abrazar, pero pidiéndole a Dios, él es el que la abraza y la cobija donde sea que esté, entonces por esa razón la misa”.

Deysi también ha hecho rezos anteriormente para pedirle a Dios “que donde sea que la tengan, que no la desampare donde sea que ella esté, y pedirle a la Virgen de Guadalupe para que la proteja y que teman esas personas que están alrededor de ella, porque con el poder de Cristo no hay hormiga que se pueda esconder, entonces se hicieron sus 9 novenarios del Divino Niño, se hizo 3 del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y después otros 3 de la Virgen de Guadalupe”.

Señala que el Padre fue el que los apoyó con un poco de dinero, aunque ella le dijo: “No, Padre, esto es para la iglesia, no debo de recibirlo”. A lo que el religioso respondió: “Esta es una colecta especialmente por el cumpleaños de la niña, no está presente, pero están ustedes aquí porque están luchando para que ella regrese con bien”.

En vez de fiesta, oraciones

Cuestionada sobre cómo habría sido el festejo de haber estado Fernanda presente, Deysi recuerda: “Pues cada año cuando estuvo con nosotros le compraba su pastel. Si cae entre semana, como ahora, pues nada más una comida familiar y los más cercanos que tengo a mi alrededor, su amiguita de aquí atrás, o también se hacía una pequeña cena. Ya el sábado se le compraba su pastel y lo que ella quiere y se hace una pequeña comida otra vez, así estábamos acostumbrados”.

“Cumplió 13 años mi niña, ¿ahora qué hice?, en vez de una fiesta, de un abrazo, son oraciones en nombre de ella, peticiones en nombre de ella, para que, no sé cuándo o qué día, Dios me va a dar la sorpresa de que aparezca. Yo nada más sé que mi corazón anhela verla y que regrese con bien”.

Continúan las amenazas

“Yo sigo subiendo en el Facebook las fotos de mi niña y lo demás para que la gente se entere, aunque me han estado amenazando que yo no siga subiendo nada. Me hablan números desconocidos, son voces de hombre, me dicen que ya dejé esto por la paz, que quite la demanda, que yo ya no siga publicando o de lo contrario yo veré las consecuencias”, señala Deysi.

La madre de Fernanda dice que, desde el día de la desaparición de su hija, personas desconocidas llaman a su número, pero no respondía nadie. Resalta que la semana pasada le marcaron al menos 3 veces el mismo día, pero no aparece el número de la llamada entrante, solo se escucha la respiración de una persona cuando contesta.

Al respecto, menciona que la última vez que le hablaron, ella dijo con voz firme a la persona del otro lado de la línea: “Te topaste con pared. Perro que ladra no muerde. Dios está conmigo, no me vas a ver llorar ni humillada enfrente de nadie, porque esta madre va a seguir buscando, moveré cielo mar y tierra, pero encontraré a mi hija, sea como sea, entonces a mí no me vengas a amenazar, porque no tengo miedo”.

Falsa alarma sobre la aparición de Fernanda

El pasado 15 de agosto el cadáver de una mujer fue encontrado en un camino de terracería que lleva a un cenote en la Zona Continental de Isla Mujeres pasadas las 22:00 horas, extraoficialmente se dijo que era el cuerpo de Fernanda.

Al respecto, Deysi recuerda que fue informada de los hechos en primera instancia por una reportera, que le dijo: “Ya la encontraron, lo siento mucho, porque la niña está en una bolsa y está en un cenote”. Ella, con su intuición de madre, le dijo que no era su hija y que por favor confirmara la información, la reportera accedió y quedó en llamarla nuevamente.

En tanto, comenzó a recibir otras llamadas de tías, primos, amigos, vecinos, y ella les decía: “No es mi hija”. Posteriormente, le habló su abogada y le dijo: “No es doña Deysi, falsa alarma, no se me espante, no se me vaya a enfermar, no crea nada de lo que está viendo en las redes”. Destaca que no recibió una sola llamada de la fiscalía en este proceso.

Sin empleo, sin hija y sin avances

Deysi menciona que trabajaba en Parques y Jardines de la Zona Continental y la presidenta Atenea la sigue apoyando con su quincena, pero que el salario no es suficiente, no le alcanza porque tiene que sacar lonas, papeletas de fotos grandes, y eso se traduce a un gran gasto. “Ahorita no hemos seguido volanteando por la misma cuestión del dinero, entonces por las redes nada más estoy subiendo fotos o información”.

Dice que su esposo tampoco trabaja porque la acompaña a cualquier lugar donde va y procura su salud, que se ha visto afectada desde la desaparición de su hija menor. Además, tienen que viajar en compañía de su otra hija y su nieto por temor a dejarlos solos en la vivienda, lo que implica un mayor gasto.

“Desde que empezó esto, no estamos trabajando en realidad, lo poco que yo he tenido viene de algunos vecinos que nos traen un poco de despensa, que algo de dinero, hasta en la calle hay gente que no conozco y se acercan y me dicen: Tome vecina, para sus pasajes, para lo que alcance, entonces yo les agradezco a esa gente que por medio de una red me fueron conociendo”.

La señora comenta que no hay avances desde que ella y su esposo, Laureano Canul, fueron recibidos en la Fiscalía General de Quintana Roo cuando se realizó una tercera marcha en Cancún a un mes de la desaparición de Fernanda Cayetana. “Yo lo único que les pido a las autoridades es que sigan haciendo su trabajo, pero que me lo demuestren con hechos, eso es lo único”.

“Que hagan su trabajo, pero no en el monte, porque eso quiere decir que la están dando por muerta, entonces eso es lo que yo quiero que haga fiscalía, que busquen en otros lados, que busquen a Marco Antonio, que busquen a su esposa, que busquen con la familia o que hagan una investigación profunda para dar resultados porque simplemente yo no veo avances, no veo claro”.

El futuro de Fernanda

A decir de su madre, Fernanda quería ser maestra y veterinaria, de hecho, comenta Deisy que hace 15 días murió Güera, una perrita de 6 meses que llegó a casa de la familia y Cayetana adoptó un par de semanas antes de desaparecer.

“La perrita entró en depresión, le dábamos comida, pero no quería, hasta dejó de tomar agua. Una noche que nos fuimos a la iglesia cuando regresamos ya había muerto, pues murió de tristeza”. Deysi hace hincapié en que no comprende por qué se llevaron a su hija si era una 'niña de casa' bien educada que no se metía en problemas.

“Mi niña es una niña muy alegre, es una niña muy tranquila, no es grosera, no es de pelear, no es una niña coqueta, o que cuando anda en la calle está jugando o llamando la atención, pero ahora sé que eso no importa porque estoy enterada gracias al caso de mi niña, que desaparecen a quien sea, y si es gente sencilla pues más fácil”.

