Familia narra su experiencia con demonios cuando vivían en Guanajuato

Una familia integrada por tres hijos, dos varones, una niña y los padres, fueron víctimas de actividades paranormales cuando vivían en un casa de Guanajuato; según el padre, llamado, Isaías Cantú, dijo que todo inició un viernes 15 de mayo del 2010, cuando a las 20:00 horas, comenzaron a escuchar ruidos extraños alrededor de la casa y, por ese motivo decidió salir, pero notó que no había nadie, ni halló de donde venía el ruido.

“Fue algo insignificante en ese momento, ya que me dije, fue el viento que azotó la llave del tanque de gas y fue lo que escuchamos, por eso lo dejé pasar y no le tome mucha importancia, pero nunca me pregunté, porque justamente cuando salgo se dejó de escuchar esos sonidos como de metal”.

Señaló que después de eso, cada noche a la misma hora, él y sus familia escuchaban sonidos más extraños, ya no solo de metales, ya escuchaban sonidos de agua, tierra e incluso de personas caminando, por ese motivo solicitó la ayuda de brujos y personas dedicadas a la magia para que le dijeran que es lo que le estaba pasando.

“Me dijeron que eran espíritus que sólo se dedicaban a molestar familias y cuando vieron la oportunidad de hacer de las suyas en la nuestra, entraron, lo que me preocupó mucho y en ese momento me dieron una solución, poner arroz en todas la puertas y ventanas de mi casa, así como poner una veladora en cada cuarto, baño, cocina, sala y comedor”.

Isaías, dijo que siguió todo al pie de la letra como le dijo el brujo y que por un tiempo los sonidos se calmaron, pero fue después de dos semanas que ademá de los ruidos comenzaron a pasar cosas más raras como, tazas se caían, las luces se quemaban y hasta una vez la silla del comedor que cayó y se partió en dos.

“Cuando mi esposo y yo vimos que esto empeoró, decidimos mejor buscar ayuda de la iglesia cristiana y fue que contactamos a un pastor y él lo único que me dijo fue que me deshiciera de todos los ídolos y rituales que el brujo me dijo que hiciera, además de reconocer que el único que me podía ayudar es Jesús y fue así que lo hice al pie de la letra”.

Siguió comentando que después de hacer lo que el pastor le dijo las cosas se calmaron, tanto que dejó de adorar a personas, ídolos y se enfocó más a valorar, amar y buscar la paz y humildad con las demás personas, “hoy soy un hombre renovado, con una familia renovada y, después de eso que vivimos con mi familia ya no tuvimos problemas, tantoq ue me fue bien y pude sacar una casa aquí en Cancún y hoy gracias a Dios no tenemos ningún problema de espíritus o demonios”.

Así como estas personas que cuentan sus historia, hay muchas personas más que tienen un testimonio similar, sin embargo existe otro grupo de personas que no creen en estos testimonios y dicen que son cuentos para distraer a la población, aunque existen personas que si lo creen y afirman que no son espíritus, sino demonios.