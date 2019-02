Faltante por casi 583 millones en administración de Luis Torres

La síndico del ayuntamiento Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, aseguró que el faltante detectado a la administración que encabezó Luis Torres Llanes asciende a 582 millones 909 mil pesos.

Las irregularidades detectadas son por situaciones como nóminas infladas, montos no cubiertos a proveedores a pesar de estar reportados como realizados y obras pagadas en su totalidad, pero no concluidas.

Sin embargo, a pesar de que se han documentado las anomalías, no se han interpuesto denuncias contra los ex funcionarios presuntamente responsables porque no se han creado las figuras de Direcciones de Sustanciación e Investigación y Dictaminadora.

En su conferencia, la síndico municipal reconoció que el daño patrimonio municipal corresponde a conceptos como deuda a proveedores, pendientes de pago a organismos como el ISSSTE, FOVISSSTE y créditos a terceros.

“Los pasivos a corto plazo registraron un incremento, en tan solo dos años de 36.51 por ciento, que en millones de pesos significa un aumento de deuda por 42 millones 740 mil 855 pesos. Las retenciones realizadas a los trabajadores, pero no entregadas fueron por 18 millones 161 mil 682 pesos”, especificó.

Vale la pena señalar que los pasivos ascienden a 582 millones 909 mil 962 pesos de los cuales deben liquidarse en el corto plazo 159 millones 805 mil 241 pesos.

Por igual se reportaron 29 obras pagadas en su totalidad y no concluidas al 30 de septiembre del 2018 por un monto de 49 millones 653 mil 066 pesos.

Un punto que reconoció Yensunni Martínez que las irregularidades detectadas no pueden ser denunciadas e iniciar procedimientos ante la Fiscalía General del Estado porque la Contraloría Municipal carece de las figuras responsables de los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, se ha emitido un punto de acuerdo en el Cabildo para la contratación de las personas de forma inmediata y atender los procesos.

La Síndico Municipal detalló que el análisis de la información donde ubicaron las anomalías abarca hasta septiembre de 2018, donde también se detectaron 35 asuntos laborales contra el Ayuntamiento.

De este total, siete están en proceso de instrucción y visto para la emisión del laudo correspondiente; seis amparos, cuatro en requerimiento de pago y embargo; y 15 asuntos en laudo condenatorio. El resto se encuentra en desahogo de demanda, contestación, admisión y desahogo de pruebas.

En materia penal se encuentran judicializadas cinco carpetas de las cuales tres están en proceso de investigación complementaria y dos en la fase intermedia es decir descubrimiento probatorio.

Registra también el ayuntamiento 25 demandas de amparo ante los diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación y dos asuntos ante el Juzgado Mercantil de Primera Instancia en Chetumal por parte de proveedores.

En el rubro de materiales y suministros el déficit presupuestal es de cuatro millones 905 mil 179 pesos.