CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Faltan revisiones estructurales En Benito Juárez se desconoce el estado real que guardan los inmuebles debido a que no existe una revisión sistemática y especializada de edificios, hoteles y casas una vez concluido los trabajos y durante toda su vida útil. Jesús Cuevas Zarate, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, señaló que en el artículo 69 de la Ley municipal, se estipula que todo edificio debe de ser revisado cada cinco años para garantizar su estado estructural y que se debe de emitir una Constancia de Seguridad Estructural, sin embargo esto no existe. “Esto genera que sean indetectables inmuebles que por su antigüedad, tipo de construcción, subsuelo y hasta materiales empleados, se encuentren ya con deterioro y que genere en un futuro accidentes y daños estructurales”, expresó. Luego de los sismos acontecidos en la CDMX se constató la falta de vigilancia de inspectores de obras en el control de calidad de las mismas. “Este fenómeno se puede repetir en Quintana Roo, pues autoridades y constructores se han lavado las manos en esta responsabilidad, además de que incluso no utilizan la figura del Director Responsable de Obra (DRO)”, expresó. El Colegio no tiene registrado DRO que laboren en autoridades municipales, por lo que sospechan que no se realizan las revisiones correspondientes.Entre las pruebas que se realizan está la de mecánica de suelos, prueba de carga, resistencia de trabes, entre otros, que garantizan la salud de las infraestructuras o en su caso detectar irregularidades que puedan comprometerla. A pesar de que la Dirección de Protección Civil Municipal realiza revisiones, estos no están certificados por cuerpos colegiados para realizar estudios técnicos a profundidad. “Es cuestión de dinero, por parte de los empresarios, pues este tipo de estudio significaría desembolsar cantidades fuertes de dinero, por lo que no lo realizan y las autoridades no quieren más responsabilidades”, expresó.

