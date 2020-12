Faltan donaciones de ley en fraccionamiento, en Playa del Carmen.

Peritos y profesionistas, arquitectos e ingenieros, deberán intervenir para evitar que siga ocurriendo el caso de Villas del Sol en Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde las casas son muy pequeñas, sin áreas verdes suficientes y sobre todo la falta de vigilancia por parte de las autoridades encabezadas por la presidenta municipal Laura Beristain, para obtener bienestar para todos, dijo en entrevista el arquitecto Alfredo Muñoz Valadez, consultor independiente.

“De ahí de Villas del Sol se tiene primero que revisar haber dejado 20% de las áreas verdes, entonces oye me debes de Villas del Sol, 1, 2 3 y 4 el 20% hiciste unos parques muy pequeñitos así que me debes estas áreas, sí se puede, como es retroactivo, claro ya no puedes hacer más proyectos si no me entregas esas áreas, las áreas verdes, se está pensando en un parque metropolitano en esa zona, porque las unidades de Villas del Sol son muy importantes para nosotros”, comentó.

Explicó que el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen, Quintana Roo tiene más de 125 mil habitantes por lo que el sitio debe ser dotado de centros administrativos, una universidad, una unidad deportiva, así mismo dijo que se deben replantear las áreas verdes. Explicó que los arquitectos proponen que las propiedades en una primera etapa pasen en 2021 a 65 metros cuadrados, después a 75 en el segundo año y 96 metros de interés social, lo que no agrada a las empresas.

Fallas en todo el fraccionamiento Villas del Sol

“Yo hice ya un cálculo de 300% de ganancias y se los demuestro, 300% de ganancia eso no puede ser, las ganancias van entre el 20 y 30% decentemente, pero ellos quieren ver ganancias entre el 200 y 300% de ganancias por cada vivienda, y eso está provocando, entonces las autoridades deben asumir la responsabilidad, cómo, basado con colegios y en el artículo 5 Constitucional quienes rigen y norman esas ampliaciones y correcciones de vivienda”, explicó.

Cuestionó a las autoridades y su excusa que es un problema entre particulares, pero dijo, eso es su responsabilidad, debido a que quienes norman son las autoridades, los arquitectos, por lo que dijo están trabajando en un reglamento que contemple todas las partes y todas las áreas para que funcionen.

