Falta de transparencia del Ayuntamiento de Benito Juárez en Siresol

Como nos hemos dado cuenta, después del proceso de proselitismo electoral para los ayuntamientos en meses pasados, las actividades en el municipio de Benito Juárez pintaban de lo mejor; mayor patrullaje, más obra pública, más actividades que pudieran resaltar el trabajo de la anterior administración para que su permanencia se alargara.

Así es como sucedió, en uno de tantos problemas que fueron tapados durante el proceso electoral y que hoy en día vuelven a resurgir, como lo es el tema de la basura en todos sus aspectos.

Vamos desde el principio; al inicio de esta administración, no se da cumplimiento con lo establecido en el reglamento interno de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), ya que el pasado 30 de septiembre, se debió haber nombrado a los siete representantes, sociales, técnicos, culturales y económicos que conforman el citado organismo, sin embargo se violento el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 del organismo.

El proceso de transición de Siresol está "amañado"

Eduardo Galaviz asegura que no se ha dado la transparencia en la administración municipal en la transición de Siresol

En este sentido, la organización Observatorio Legislativo de Quintana Roo, resaltó que en la primera sesión ordinaria del Cabildo de Benito Juárez se debió hacer el nombramiento de los regidores que conformarán el Consejo Directivo de Siresol, organismo descentralizado, encargado de prestar el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de Observatorio de Quintana Roo, platicó a La Verdad Noticias, que existen incongruencias en la conformación de la Junta Directiva de la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos, situación que mantiene con preocupación al organismo.

Galaviz Ibarra, mencionó que existen muchas actividades que se realizan de manera "amañada" para que se tengan los resultados que convenga a los intereses personales y no de la ciudadanía.

"De los consejeros que se eligieron, solamente se nombraron a 4, por que hay una intención en el Consejo, de que al no estar con los 7 consejeros que debería de tener, pues con los que se cuenta no le pongan alguna objeción a la administración", aseguró.

Explicó que de los 4 consejeros electos, 2 de ellos repiten en funciones de la administración anterior Jaime Valenzuela y Xóchitl Guerrero, mientras que los otros 2 restantes es para Iván Ferrat quien ha cuestionado situaciones que no concuerdan y otro más que a decir del presidente del Observatorio de Quintana Roo, no tiene mucha presencia en este tema.

Ante esta situación, lamentó que la administración de Benito Juárez siga aplicando estas estrategias para su conveniencia, y que a casi un mes de haber tomado posesión de la nueva administración no hay una entrega, sin embargo ya hay un Director de Siresol quién es Jaime Torres Viveros, pero que no se supo nada de la transición, es decir de la entrega recepción, no ha habido nada de documentación y todo se manejó sin transparencia.

Ante esta situación, el tema de adquisiciones y contratos tendrá que esperar hasta que se entreguen los expedientes para justificar lo realizado, para darle seguramente, un nuevo contrato a la empresa de Red Ambiental, quien hasta ahora sigue prestando servicios, pero sin contrato, lo cual también será tema de observar en los próximos días.

