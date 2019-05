Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo

Por: Efrén Martín

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Antonio León Ruiz, reconoció que la falta de recursos pone en riesgo el proceso para la implementación de los juzgados de Justicia Laboral que sustituirán a las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje.

Independientemente del debate nacional sobre el traslado de facultades en materia laboral a los poderes judiciales de los estados, la difícil situación económica que atraviesa el país en estos momentos limita los recursos para iniciar con los procedimientos.

Por ello, el Magistrado Presidente del TSJ resaltó que de no contar los recursos suficientes, se corre el riesgo de incumplir con el plazo establecido y que es de tres años.

Recordó que a fines de 2019 solicitó al Congreso local 94 millones de pesos para la construcción de al menos ocho juzgados, su equipamiento y contratación de personal en Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.

Sin embargo, no fueron otorgados porque la reforma entró en apenas vigor el pasado primero de mayo y se estableció un plazo de tres años para que dé inicio formalmente la justicia laboral en todo el país.

“Son 94 millones de pesos, no los tenemos, la Legislatura no nos lo dio porque la reforma no estaba aprobada. Pero esto es por etapas, ya se instaló el órgano implementador, hay un plan de trabajo que tiene que dar a conocer la Secretaría del Trabajo estatal en un plazo de 90 días”, dijo.

Explicó que la reforma laboral está en marcha, pero el hecho que no existan recursos, sí se pone en riesgo que se cumpla puntualmente con todo lo establecido.

“Seguiremos capacitando al personal mientras vemos cómo se resuelve el problema (económico) porque apenas estamos iniciando”, finalizó.