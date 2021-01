Falta de planeación y prisas, sello de Beristain: cronista de Playa del Carmen.

Los trabajos de remodelación de la Quinta Avenida que no parecen tener fin, presentaron una inusual reactivación, que aunque insuficiente, provocó desconfianza entre la ciudadanía, indicó Raymundo Tineo, cronista de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, quien comparó los gobiernos que le antecedieron como diferentes en la percepción de las necesidades de la ciudadanía, y las necesidades de unos cuantos.

“Quitando la pandemia que hace este momento único en la historia de Playa del Carmen, quitando eso, sí efectivamente hemos tenido algunos episodios en los cuales la ciudad se ha vuelto caótica precisamente por las modificaciones que se tienen que hacer periódicamente lo que pasa es que lo hicieron gentes con una visión menos apresurada y si hubo planificación y los cortes fueron por secciones de modo que no se bloqueara una zona grande la ciudad”, comentó.

Explicó que el fenómeno característico del gobierno de Laura Beristain solo puede entenderse en que las prisas por hacer obra pública es porque se trata en algunos casos de recursos federales, que debieron aplicarse en tiempo y forma, pero al no ocurrir esto, las prisas los obligan a realizar trabajos sin considerar las necesidades de la población. La Verdad Noticias

Desconfianza ciudadana contra Laura Beristain

“Lo que estamos viendo en esta ocasión es eso, es que hay una prisa por terminar el trabajo y esa prisa hace que el trabajo no esté bien hecho y no solo eso sino que no tienen la prudencia para saber cuando suspender para continuar en el momento adecuado, sino que simplemente van tendidos porque quieren gastarse los recursos antes que los tengan que entregar a la Federación o no entiendo muy bien cuál es la prisa”, indicó en entrevista.

Agregó que obras como la realizada en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, carecen de una sensibilidad hacia las repercusiones económicas en la ciudadanía y puntualizó que esta es una característica entre el gobierno de Laura Beristain y lo que realmente necesita la ciudadanía, así mismo no descartó que existan voces a favor, pero estas son solo las de personas directamente beneficiadas con las obras, sin importar las repercusiones para el resto de la ciudadanía.

