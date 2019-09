Falta de alumbrado público preocupa a vecinos de la SM 248

El servicio de alumbrado público vuelve a dar de qué hablar entre los cancunenses, pues en esta ocasión fueron los residentes del fraccionamiento Villas del Mar III, localizado en la Supermanzana 248, quienes denunciaron la falta de este servicio.

Los afectados aseguraron que esta situación lleva más de tres días y no se ha atendido el reporte, por lo que temen por su seguridad cada vez que termina la luz del día, pues la obscuridad hace más fácil el camino para los delincuentes, aunque hasta el momento no se ha presentado ningún incidente de esta naturaleza.

Este problema se presenta entre calle Paseo de Frambuesas y la segunda privada de Girasoles, donde se ubican las luminarias que necesitan reparación, pues no funcionan de manera correcta.

"Necesitamos que las autoridades nos den respuesta a este problema con las luminarias porque no queremos que empiecen los asaltos o cualquier tipo de delito por vivir en la oscuridad, la verdad da miedo caminar sola en la noche si no hay luz. Las luminarias hace semanas que no encienden y queremos que las reparen para poder estar tranquilos y seguros. Nos preocupa que nuestros hijos anden solos en la noche por este rumbo porque no es lo mismo que si estuviera bien iluminado” refieren los inconformes.

Los ciudadanos pidieron la pronta respuesta e intervención de las autoridades municipales y calificaron como urgente evitar que un servicio importante como el alumbrado público tenga una falla durante días.

En las últimas semanas se han registrado casos similares en otras regiones de Cancún, por lo que el llamado se ha hecho extenso por parte de los usuarios de esta red social hacia los responsables del alumbrado público, pues, en todos los casos, el común denominador es la preocupación que genera la inseguridad que podría ocasionar la carencia del servicio.

