Falta de alumbrado público en fraccionamiento molesta a cancunenses

Otro caso de falta de alumbrado público se reportó a través de redes sociales luego de que un residente del fraccionamiento Kusamil realizara una publicación en una grupo de denuncias ciudadana, con ello, evidenció la situación de incertidumbre que viven los vecinos debido a que, al terminarse la luz del día, las calles quedan en completa oscuridad.

“En el Fraccionamiento Kusamil falta el alumbrado público en el circuito Encino, Supermanzana 110, Manzana 30, Lote 1. Desde hace varios días no tenemos el servicio y con esto se dificulta caminar por las calles afectadas y hacer las actividades normales”, explica el texto.

Asimismo se hace mención de que. Desde hace varios días, el parque de esa zona tampoco cuenta con luminarias, por lo que es difícil que la gente pueda usarlo después de cierta hora, esto por temor a que las personas ajenas al fraccionamiento puedan utilizarlo como refugio para cometer actos delictivos, e incluso se pueda presentar algún accidente por la falta de luz.

“En el parque también llevamos días así con ese problema, no hay luz y los niños no pueden jugar si ya se metió el sol o la gente no puede hacer deporte o ejercicio porque da miedo que por la oscuridad pase algo malo”, agrega el post.

Es importante recordar que este no es el primer lugar del municipio que ha presentado quejas por deficiencias en el alumbrado público, ya que son varias las Supermanzanas que en algún momento han quedado en penumbras, mismo caso del parque de la Supermanzana 23, que durante varios días estuvo sin luminarias.

Así, en cada publicación pueden leerse comentarios con diversos casos que aportan los usuarios desde otras regiones de Cancún, por lo que, aunque no se dan datos más específicos, se deja ver que las fallas se han multiplicado, motivo por el cual, es de suma importancia el reporte en tiempo y forma para su reparación.