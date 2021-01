Falta comunicación para mejorar el sistema de movilidad de Playa del Carmen: Promourb.

Los planes como el quitar algunos equipos de parquímetros o revisar algunas tarifas no se han concretado en Playa del Carmen, Quintana Roo, debido a que no hay comunicación con la administración del Ayuntamiento de Solidaridad, o por lo menos con el área involucrada, por lo que Diego Gracidas, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano, confió en que este año 2021, que recién inicia, marque la diferencia en beneficio de la ciudadanía.

“Tenemos toda la confianza de que este año va a ser un año, esperemos con mayor confianza, con mayor comunicación por parte de la autoridad municipal, hay que recordar que, pese a que nosotros tenemos todas las mejores intenciones de hacer los cambios necesarios, lo dije desde hace más de un año, que si había que hacer algún cambio se hiciera”, comentó Diego Gracidas, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano.

Lamentó que no exista la comunicación con el área involucrada del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, no existe -dijo- y puntualizó que a la fecha no existe una comunicación por lo que destacó la importancia de contar con la comunicación entre autoridades de Playa del Carmen y el sistema de parquímetros para responder a las necesidades que la ciudadanía requiere.

Hay confianza en que las cosas mejoren

“Eliminar los equipos, cambiar algunas tarifas, eliminar incluso algunos días de algunas zonas ¿qué otra cosa? La implementación de mejor señalización. Yo no puedo estar señalizando, no puedo hacer ningún cambio sino es con la autorización del municipio y se requiere voluntad”, comentó en entrevista para los medios de comunicación.

Finalmente invitó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales Playaparq y Biciplaya, que adquieran su membresía en las bicicletas así como aprovechar las nuevas ciclovías con las que contará el municipio en la zona centro de Playa del Carmen y sobre todo mantenerse informados de lo que dicta la ley de Tránsito Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

