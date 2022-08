Falla recolección de basura en Cancún

Habitante de la supermanzana 58 de Cancún denunció la falta de recolección de la basura en su colonia, afirma que debió de pasar el lunes 15 de agosto y hasta el martes 16, la empresa encargada no ha pasado.

La zona afectada es conocida como la “Unidad Morelos”, específicamente en la manzana 48 y 49. Felipe, vecino, contó que la última vez que pasó el camión recolector fue el 13 de agosto durante la tarde, después de eso no volvió.

“Ya es martes y no han pasado y seguro no pasarán sino hasta el miércoles, porque martes no les toca pasar y eso es un problema, no hay supervisión por parte del ayuntamiento o de la propia empresa, presumen que son mejor que el anterior, pero no es verdad”, expresó el afectado.

Debido a tres días de acumulación de residuos sólidos, Felipe teme que la zona se convierta en un foco de infección. Tan solo a las afueras de su vivienda hay más de 13 bolsas color verde y negro con diferentes desechos.

“Quisiera dejar las bolsas dentro de mi casa para evitar que los perros rompan las bolsas, pero no puedo, primero está mi salud y la de toda mi familia, no podría acumular tantos días eso en mi casa”, comentó Felipe.

El afectado exige a las autoridades una revisión de las rutas y que verifiquen a la empresa encargada, Red Ambiental, que estén haciendo su trabajo, de lo contrario, pide que se reduzca el presupuesto destinado para la recolecta en el municipio.

¿Qué dice Siresol?

De acuerdo con Solución Integral de Residuos Sólidos, Siresol, encargada del manejo de residuos en Cancún, la Sm 58 está dentro de la zona 3, el camión de la basura comienza su recolección a partir de las 6:00 horas, los días, lunes, martes y miércoles.

“De inmediato atenderemos el problema, vamos a canalizar el reporte al área correspondientes”, escribieron, a través de reporta y aporta.

Zonas y horarios de recolección de basura en Benito Juárez, Cancún

ZONA 1 - Mar/Jue/Sáb 2pm

ZONA 2 - Lun/Mié/Vie 2pm

ZONA 3 - Lun/Mié/Vie 6am

ZONA 4 - Mar/Jue/Sáb 6am

ZONA C - De Lun a Sáb 6am

ZONA H - De Dom a Vie 10pm

Número para reportar

9983216106 - Whatsapp

