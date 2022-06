Falla eléctrica en semáforos de la Sm 103 causa molestia

Semáforos apagados o con fallas eléctricas, es una situación casi común en la ciudad de Cancún y se agrava, cuando la lluvia se hace presente. Tal caso son los que se encuentran en la Supermanzana 103, sobre la avenida José López Portillo.

Luego de que La Verdad Noticias recibió la denuncia, se dio la tarea de recorrer la zona y se confirmó que en el lugar, en el cruce de las avenidas 149 y la antes citada, tres de los cinco semáforos que estaban allí, presentaban fallas, confundiendo y poniendo en riesgo la vida de los automovilistas y personas que circulan.

Ya fue reportado a la Dirección de Tránsito Municipal

Falla eléctrica en semáforos de la Sm 103 causa molestia

Se documentó que el semáforo de bajada hacia las colonias irregulares sobre la López Prtillo, la luz de color rojo no enciende, mientras que la luz de color verde y amarillo, en el carril de subida de la avenida 149, no prende, causando molestia, ya que los conductores no saben en qué momento pasar o dejar de.

Tras esta denuncia ciudadana, se procedió a reportar los hechos al número de emergencias 9-1-1, donde se explicó todos los detalles de la falla y que tenía más de una semana con el mismo problema y que hasta el momento ninguna autoridad ha brindado una solución.

El operador, amablemente, levantó el reporte e indicó que durante la tarde del jueves estarían solucionando el problema, canalizaron el hecho a la Dirección de Tránsito del municipio Benito Juárez, una patrulla estaría con los elementos, hasta que los ingenieros resuelvan esta aparente falla eléctrica.

Falla eléctrica en semáforos de la Sm 103 causa molestia

La Verdad Noticias te invita a denunciar cualquier situación que esté pasando en tu colonia, región o supermanzana, a través de nuestras redes sociales, para darle seguimiento puntual y presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente. El pasado martes se presentó una queja ante Servicios Públicos y ese mismo día lo resolvieron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Continúa leyendo más notas en La Verdad Noticias.