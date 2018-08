Facciosa la dirigencia del PRD estatal: Esquivel Cruz

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado si quiere seguir en el ánimo de los electores necesita encabezar causas populares, afirmó el dirigente estatal de Vanguardia Progresista, Esquivel Cruz, quien afirmó “el PRD necesita un encierro donde podamos discutir libremente, expresar nuestras ideas, nuestro sentir, las urnas hablaron, los votos ahí están, la gente quiere que cambiemos de actitud”, precisó, al tiempo de aclarar que no piensa dejar al Sol Azteca donde ha militado desde 1994.

“Lamentó-agregó- que no hubiera una invitación formal, institucional, que no hayan avisado a los secretarios del Comité Ejecutivo en el encuentro con el gobernador Carlos Joaquín González, en mi equipo hay dos carteras, para mí de parte de Jorge Aguilar Osorio es una reunión facciosa, controlada a través de su equipo, lo cual lamento porque nos quieren hacer a un lado y si no aportamos nada, también que nos digan, no pasa nada, nosotros vamos a seguir caminando con la bandera social que venimos defendiendo” Asimismo añadió: “me entero a través de un chat que tienen los perredistas y la vicepresidenta dijo que era una reunión privada de ellos, del grupo que domina el partido, posteriormente en la página oficial del partido donde dice de la reunión donde se hizo un análisis de los resultados electorales 2018”.

Apostarle a 2019 En entrevista manifestó que se requiere definir “que tipo de PRD queremos, cuáles son las banderas sociales que necesitamos abanderar como partido, no tengo ningún problema en mi caso. Entiendo el mensaje político que mandan. Habría que definir una agenda, que nos permita caminar como partido, para apostarle al 2019”. Sin embargo afirmó que hay un órgano máximo dentro del PRD, pero no se puede tener a dicho partido en silencio, necesitamos un partido despierto al servicio de la gente, que permita construir una agenda social, donde los próximos diputados de 2019, abanderen las causas sociales, porque eso es lo que necesitamos.

“No necesitamos candidatos amigos, necesitamos gente que defienda la causa de un pueblo como el estado de Quintana Roo”.

Seguirán luchando Mientras tanto dijo Cruz González, que entiende “que no les hacemos falta, nosotros somos 12 consejeros estatales, creo que ellos ya hicieron una ruta trazada y si hay un consejo en un momento si nos invitan ahí estaremos, sino veremos cómo seguir luchando, como lo hemos haciendo”.

El activismo social que venimos haciendo, defendiendo los derechos humanos, no ha sido por el PRD, sino por un movimiento que ese llama “Agua para Todos” y gracias a eso seguimos activos, ayudando a la gente y terminando un plan de trabajo para meternos de lleno a armar comités en defensa del agua.

En un mes empezamos una campaña intensa en eso, para hacer una propuesta en 2019 en el tema del agua y otras propuestas sociales que vamos a estar abanderando.

Por último dijo que estarán en espera de una convocatoria formal y podamos discutir, “hace falta un encerrón en el Consejo, que es la autoridad que nos rige como partido y ahí discutir los temas”, lamentó que no hayan invitado a los secretarios del Comité Ejecutivo, en mi equipo hay dos carteras en el Comité, para mí, de parte de Jorge Aguilar Osorio es una reunión facciosa, controlada a través de su equipo, lo cual lamento porque nos quieren hacer nada y si no aportamos nada, también que nos digan.