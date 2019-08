1 /5 FOTOS: Rompe récord la Tetada Masiva en Playa del Carmen FOTOS: Rompe récord la Tetada Masiva en Playa del Carmen FOTOS: Rompe récord la Tetada Masiva en Playa del Carmen FOTOS: Rompe récord la Tetada Masiva en Playa del Carmen El evento es parte de la celebración mundial por la lactancia materna.

Con una participación de 214 mujeres amamantando y premios para 50 de ellas, se llevó a cabo en Playa del Carmen la Tetada Masiva 2019, en la plaza de Market Public ubicada sobre la avenida CTM.

La versión 2018 fueron siete mujeres participantes y para el año 2020 las organizadoras confiaron en superar esta cifra en el evento que podría celebrarse entre el 1 al 7 de agosto que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

“Las invitamos a lactar, a que se unan a una lactancia natural, a que maternen en tribu y que recuerden que no están solas. En Facebook pueden encontrarnos en Tribu Ubuntu Playa del Carmen”, dijo Elizabeth Bautista, líder de la tribu Ubuntu.

Entre las premiaciones destaca el reconocimiento a Karla Paulina Arteaga Lozoya, una madre de familia que lleva 9 años amamantando consecutivamente y que hoy en día tiene seis hijos.

Explicó que empezó la lactancia con Christopher, cuando se decidió a no usar biberones, su hija también tuvo lactancia, luego le sigue Giussepe, le sigue Keila y dos más que ya son adolescentes.

“Sí, es un mito que no se nutren porque yo tengo nueve años tres meses amamantando y la única secuela que puedo ver es que tengo un diente despostillado y me dice el dentista ‘hasta que deje de lactar te lo podemos arreglar’ pues yo me espero”, mencionó la señora Arteaga Lozoya tras recibir su premio y reconocimiento.

Durante las actividades se contó con la Tetada Masiva, danza, charlas, talleres, música y todo lo que las madres deben saber en materia de lactancia, para tal fin participaron Gema Ruiz, encargada del Banco de leche materna Chuchu en Playa del Carmen; la nutrióloga Daniela Flores y el doctor Marco Polo Franco.