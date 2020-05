FOTOS; Recibos de luz en Cancún por fin llegan con el apoyo del gobierno

Luego del anuncio por el gobierno del estado de Quintana Roo, en el que afirmaron que apoyarán pagando con un parte en los recibos de luz de todo el Estado en el mes de abril y que mucha gente comenzó a quejarse porque eso no había pasado, hoy familias de Cancún ven que lo prometido por fin se está cumpliendo.

A través de una fotos en redes sociales, se confirma que el apoyo por el gobierno es cierto, pues en las imágenes se aprecia el recibo de luz, especificando el apoyo del Gobierno del Estado, esto en la parte superior derecha con letras negritas, en este recibo hubo un apoyo de 114.61 pesos.

FOTOS; Recibos de luz en Cancún por fin llegan con el apoyo del gobierno

Este recibo de luz vino desglosado de la siguiente manera, Energía 379.44, IVA 16% 60.71, Fac. del periodo 440.15, Apoyo Gob. Edo. QRoo 114.61-, Subtotal 325.54, DAP 18.97, Adeudo anterior 403.05, Su pago 403- y Total 344.56 pesos, así es como vendrá tu recibo, esto variará dependiendo lo que consumas o debas.

Recibos de la CFE por fin llegan con el apoyo del gobierno

Hay que destacar que el apoyo no es como muchas personas comenzaron a decir, no era para el mes de marzo, sino para el mes de abril, por lo que estos recibos comenzarán apenas llegar a las puertas de sus casas, aquellas que tengan recibos y a los que no, les llegará en su estado de cuenta vía internet.

Más notas de Quintana Roo aquí

FOTOS; Recibos de luz en Cancún por fin llegan con el apoyo del gobierno

Es importante recordar que en el tema de la luz y el pago del mismo, fue mediante un convenio del Gobierno de Quintana Roo con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el que pagaron el mes de abril a más de 500 mil familias que consuman hasta 250 kw en el mes, así lo anunció el gobernador Carlos Joaquín.

Te puede interesar: Cancún; No fueron 13 sino 28 horas que CFE dejó sin luz a la Región 103

Está ayuda pertenece al programa de cinco apoyos, que consisten en alimentos, gas, agua, luz y salud para que la gente se quede en casa, se mitigue el contagio y se salven vidas, y fueron puestos en marcha por el gobernador Carlos Joaquín para todos los municipios del estado de Quintana Roo.