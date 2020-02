FOTOS: Prolifera prostitución en los grupos de Facebook en Cancún

Las redes sociales como Facebook se han caracterizado por la libertad para que los usuarios puedan publicar cualquier tipo de cosas, siempre y cuando no sean ofensivas o reportadas por otras personas, pero actualmente llama poderosamente la atención como actualmente se puede encontrar fácilmente publicaciones de mujeres ofreciendo sus servicios sexuales, las cuales también invitan a verlas teniendo sexo en vivo.

Actualmente existen decenas de grupos formados por cancunenses, donde pueden poner diferentes artículos a la venta, ofrecen sus servicios como trabajadores de diferentes áreas, realizan denuncias ciudadanas o simplemente expresan sus opiniones sobre diferentes situaciones en la ciudad, pero también ahora se suman anuncios relacionados directamente con la prostitución.

Te puede interesar: Los Tigres del Norte, del Super Bowl 2020 a Cancún en concierto

Publicaciones de mujeres ofreciendo servicios sexuales han incrementado en los grupos de Facebook en Cancún

FOTOS: Prolifera prostitución en los grupos de Facebook en Cancún.

Se trata de supuestos perfiles de chicas exhibiéndose en ropa interior o vestidos muy ajustados que dejan muy poco a la imaginación, todas ellas realizando poses sexuales muy sugerentes, pidiendo contratarlas vía inbox, resaltando su disposición las 24 horas del día.

“H0la principes c0n el permis0 del admin, 0frezc0 mis servici0s como compañera s3xuaI, estamos disp0nible 24/7, s0m0s varias nenas lindas que estam0s activas para complacer, anda a mi perfil y miranos en vivo en un vidieiito recien para ti”, (sic).

En grupos como Mercado Libre Cancún o Bazar Cancún este tipo de publicaciones se vuelven más frecuentes y son muy compartidas por los usuarios quienes no se limitan en escribir todo tipo de comentarios en algunos casos repletos de palabras lujuriosa.

Es importante destacar que en este tipo de grupos cancunenses no existe una restricción para ingresar, es decir, que no importa la edad cualquier persona tiene libre acceso, motivo por el cual los menores de edad pueden ver este tipo de contenido, principalmente cuando no están siendo supervisados por sus padres.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Un dato importante es que a pesar de tratarse de las mismas mujeres en algunas fotografías aparecen con nombres diferentes, pero todas ellas coinciden en pedirle a los cibernautas entrar a ver sus videos.

FOTOS: Prolifera prostitución en los grupos de Facebook en Cancún.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana