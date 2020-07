FOTOS; Agencia de viajes “patito” en Cancún le roba 55 mil pesos a turista

Un joven del estado de Zacatecas, de nombre Emmanuel, fue víctima del fraude por una agencia de viajes "patito" en la ciudad de Cancún, el afectado hizo llegar a LA VERDAD, la denuncia, documentos y números de la agencia, así como comprobantes de pagos que realizó a una cuenta; lamentablemente al realizar el depósito, un total de 55 mil pesos, la agencia ya no le contestó. El joven se quedó sin dinero y sin viaje.

De acuerdo al testimonio de la víctima, todo inició cuando él y su hermano decidieron que querían viajar a Cancún, por lo que comenzaron a buscar promociones en Facebook de tours y paquetes completos de viajes, al hallar una, enseguida se contactaron con ellos, la agencia que eligieron se hace llamar, PSC Servicios Turísticos.

“Está empresa me atrapó muy bien, ya que me metió a la Secretaría de Turismo y aparecen varias empresas registradas, al parecer ellos estaban, también me mandaron un documento supuestamente avalado por el SAT, en dónde viene la razón social de la empresa”, dijo Emmanuel.

Detalló que el primer día, luego de que le ofrecieron un paquete tentador y unos super precios, le pidieron 2 mil pesos para que la agencia le respete la promoción del día, todo iba bien, dijo la víctima, pues cada duda que tenía, el agente de la empresa lo sacaba de la duda, por ello es que al siguiente día, cuando le pidieron liquidar el paquete que quería, él lo pagó todo, al grado de que le enviaron un certificado de viaje.

Empresa patito en Cancún comete fraude a joven y le roba 55 mil pesos

Al siguiente día, la agencia le volvió a marcar al turista y le pidió que deposite otro dinero, que supuestamente era el IVA del paquete, que en total era de 30 mil pesos más, pero en ese momento Emmanuel dijo que nadie le había dicho sobre el IVA, motivo por el cual la agencia se retractó, diciendo que por esta ocasión, PSC Servicios Turísticos iban a pagar el 50% y la víctima la otra mitad.

Emmanuel accedió y depositó los 15 mil pesos, en ese momento le mandó una foto del depósito a la agencia de viajes y desde ese momento ya no le volvieron a contestar, esto pasó el martes 8 de julio y a la fecha PSC Servicios Turísticos, empresa "patito" no ha contestado, “el problema es que le marcamos de otro teléfono y contestan y se identifican igual, pero al decirle sobre nuestro caso, nos cuelgan de inmediato”, mencionó Emmanuel.

Emmnuel y su hermano tenían pensado hospedarse en Seadust Cancun Family Resort‎, lo extraño es que el hotel si tiene las reservaciones a nombre de la víctima y las fechas que él eligió, 10 de julio al 15 del mismo mes, pero lo extraño es que los beletos de avión nunca se los enviaron a su correo además de que los comprobantes fiscales, tampoco se los enviaron.

Hasta la fecha a Emmanuel no le han contestado, perdió 55 mil pesos y se quedó sin viaje, lo más triste es que eran los ahorros de él y de su hermano; por otra parte la supuesta agencia en su página de internet tiene algo sospechoso, pues los expertos dicen que cuando una página y más en empresas de turismo, en la parte de arriba donde está el link, si no tiene el candado, es que no es seguro el sitio y PSC Servicios Turísticos, no tiene candado y dice, no seguro.

Números de la supuesta agencia de viajes:

9981662447 9983365775 9983514719

