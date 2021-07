Extranjera denuncia a taxista de Tulum que intentó cobrarle de más

Una mujer extranjera denunció en redes sociales un acto de presunto abuso y discriminación por parte de un taxista adherido al Sindicato “Tiburones del Caribe” en Tulum, pues señaló que por el simple hecho de ser de otro país el operador del servicio público le intentó cobrar el doble de la tarifa establecida.

Taxista de Tulum intentó cobrar más por un viaje

Un taxista de Tulum, intentó cobrar más a una mujer por ser extranjera.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, en días pasados se vio en la necesidad de solicitar un taxi para dirigirse del centro de Tulum a La Veleta; al llegar al destino el taxista le dijo que tenía que pagar 100 pesos por el viaje, lo que le pareció excesivo y le comentó que llamaría al sindicato de taxistas para confirmar que la tarifa fuera la correcta.

Ante esta acción, el operador del transporte público -con voz molesta- le pidió que no realizara la llamada y que únicamente le pagara 50 pesos.

“El señor súper grosero me quería cobrar del Centro, donde está el gas, a la calle 5 de La Veleta con 6, me pidió 100 pesos (…) cuando le dije que iba a marcar a donde trabajaba para rectificar la tarifa, me dijo ‘bueno ya dame los 50 pesos’ que son, en teoría lo que me cobro el (taxi) de la mañana (Sic)”, denunció la afectada.

Agregó que, tras pagar y bajar de la unidad, el taxista comenzó avanzar sin importarle que ella estuviera completamente fuera del vehículo y que la puerta estuviera cerrada.

Cuando avanzaba, dijo, el taxista le gritó que “por eso a ustedes (extranjeros) nos las levantamos” y le advirtió que en se acordará de ella para que en otra ocasión que requiera del servicio no se lo brinde.

Denuncia a taxista abusivo

Extranjera exhibe a taxista de Tulum.

La usuaria comentó que lleva más de cuatro años viviendo en Tulum, por lo que ya conoce las tarifas de los taxis, razón por la que denunció que los taxistas aumentan los precios de los viajes cando son abordados por algún extranjero.

El taxista que intentó cobrar de más a la mujer manejaba la unidad con el número económico 528 del Sindicato “Tiburones del Caribe”.

La Verdad Noticias te recuerda que, ante cualquier arbitrariedad que cometan los taxistas de Tulum, se puede denunciar en el Sindicato de Taxistas al teléfono 984871 2029, también en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, a los teléfonos 983835 0500 y 983835 0650.

