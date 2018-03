Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Extorsión en condominio Puerta del Mar. A tres semanas de que el administrador del condominio Puerta del Mar, Guillermo Trujillo Pérez, negara el acceso a trabajadores de la empresa PC Turquesa S.A. de C.V., autoridades municipales y judiciales dieron la razón a los apoderados legales de la empresa y los obreros pudieron acceder al predio para continuar los trabajos. Como se recordará guardias de seguridad privada de la residencial Puerta del Mar impidieron el acceso a obreros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). A pesar de que los representantes de la empresa dieron a conocer papeles legales donde las autoridades judiciales autorizaban el acceso a la residencial, los guardias se los negaron, lo que generó que al menos 200 trabajadores de la construcción se apostarAn a las entradas de Puerta del Mar, el complejo habitacional ubicado en Puerto Cancún.

“El acceso se debe de dar y se hará a través de las áreas de uso común y los obreros sólo podrán acceder arriba de vehículos, para garantizar el confort de ambas partes”, señaló uno de los elementos policiacos que arribaron al lugar, quien pidió se omitiera su nombre.

Cobro, motivo del bloqueo

Al no estar presente en ese momento el administrador de Puerta del Mar,en la entrada de la residencial, autoridades municipales y representantes legales de la empresa inmobiliaria ingresaron a las oficinas para dar conocimiento de la resolución del ministerio público a una demanda por obstrucción a una propiedad privada. Luego de 15 minutos de espera, tanto autoridades municipales, como representantes de la empresa inmobiliaria, dieron a conocer que se permitía el acceso a los obreros y maquinaria para que continúen los trabajos, sin afectar la vida de los condóminos del complejo.Una vez que se permitió el acceso, elementos de seguridad pública se quedaron en el lugar para asegurar que el ingreso se diera con tranquilidad.Sobre el tema se inició una carpeta de investigación contra el administrador del condominio Puerta del Mar,, A quien se le señala de despojar de la propiedad a la empresa, en donde se estaba llevando a cabo la construcción de un hotel, y a la cual él extorsionaba exigiéndoles la cantidad de 3 millones de pesos para dejarlos entrar y trabajar en su propiedad. Aunque se buscó la versión del administrador de Puerta del Mar,, este no pudo ser localizado y los encargados de la oficina comentaron que no tenían conocimiento sobre cuándo iba a retornar, por lo que únicamente pidieron el número telefónico del reportero, señalando que cuando llegara le iban a dar el recado. Hasta hoy no se ha tenido respuesta.