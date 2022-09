¡Explotan las redes! Dicen no al aumento de la tarifa en taxis de Cancún

Usuarios no desaprovecharon la oportunidad de expresar sus experiencias e inconformidades en contra de los operadores. Algunos ni enterados estaban de que la tarifa mínima debería de estar por debajo de los 40 pesos y no 45, como muchos taxistas hacen, escribieron algunos.

“Pues ni modo, tendré que comprar mi carro o bici. Cuando más necesitas de un taxi nunca pasan y cuando se detienen te dicen que no les queda. Quieren subir la tarifa pero no cambian las unidades están de la patada”, publicaron Carlos Gilberto, Liz Blanco y Alejandro de la Cruz.

A los reclamos también se unieron Guillermo Zenteno, Alfredo Juárez y Susan Manzano, “está bien, son autos nuevos, nunca chocan, son rectos. Imagínense los de los aeropuertos cuánto van a cobrar. No inventes y hay taxis más sucios y viejísimos”, opinaron.

Israel Correa y Alan Cetina, están de acuerdo con el aumento de la tarifa, pero exigen mejor servicio. “Ok, que suban la tarifa pero que cambien los taxis chatarra, operadores sucios, en chanclas, sin uniforme, etc. Que le suban a cambio de un mejor servicio, de calidad”.

“Eso que la tarifa mínima es $40 entonces los taxistas no reportan lo que realmente cobran. Fui al comercial de la Kabah a la Sm 48, 2 cuadras antes de llegar a la Av. nichupte y me cobró $60 y no era sitio”: Gabriela Ortiz.

“Cobran lo que se les pega la gana, ya metan otro sindicato como en Mérida”: Karime Espadas.

Así como ellos, hay múltiples comentarios en contra, todos concuerdan que sería justo si el sindicato pone “mano dura” con sus operadores, en la atención al cliente. “No solo con turistas”.

El sindicato aún no da detalles de la solicitud presentada al IMOVEQROO, solo confirmaron que el aumento de las tarifas será del 35%. Aún hay muchas dudas.

