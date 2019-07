Explotación infantil en Playa del Carmen.

Cristian tiene 23 años, es de Cárdenas Tabasco, lleva siete años viviendo en Playa del Carmen. Vive con su mujer y dos hijos de cuatro y seis años en una palapa que renta por 1300 pesos en la zona de invasión de Inhouse; el sitio no tiene paredes, energía eléctrica o agua potable. Él es jardinero de oficio y por las tardes vende chocolates en compañía de su hijo de seis años en el centro de Playa del Carmen.

Su caso es uno de los muchos en una ciudad polarizada entre el lujo y el derroche de la Quinta Avenida y la pobreza absoluta de las zonas de invasión que rodean la ciudad de Playa del Carmen. En la Riviera Maya, cada tramo de un kilómetro de playa tiene por lo menos tres niños de entre 8 y 15 años trabajando; la Quinta Avenida no es la excepción y de la calle Juárez a la calle 10 otros cuatro niños acompañan a sus progenitores en el trabajo.

Venden artesanías, chicharrones, fruta picada, marquesitas, cigarros o cualquier cosa que al turismo se le antoje. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México había hasta 2017, 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajando, pero han pasado dos años y la realidad parece no haber cambiado mucho.

¿Qué dice la iglesia?

El sacerdote católico Pablo Pérez Guajardo alertó sobre los riesgos que corren los menores de edad que deambulan solos o con sus padres, en cruceros como el de avenida Constituyentes y Carretera Federal, o en la zona de playas o en la famosa Quinta Avenida de Playa del Carmen.

“Ha habido campañas importantes a nivel nacional e internacional respecto al trabajo de los niños, no a la explotación laboral de los niños; una cosa es que los niños ayuden en las labores de la casa, en actividades, pero ya como un trabajo no está bien, en primer lugar por el tremendo riesgo que corren, el riesgo físico, el lugar más peligroso es el cruce de las calles”.

El cura explicó que los progenitores podrían estar de acuerdo con que los menores trabajen en el periodo vacacional, pero cuando ya se ve una situación sistemática o si cantan en las noches con los papás en la Quinta, todo esto son indicaciones de un malestar social muy grave.

“Primero la omisión de la autoridad si los fiscales son tan hábiles para ver los sellos, firmas y cobros, ¿cómo es posible que no vean la cantidad de niños que están vendiendo en la calle”, criticó.

Las instituciones

Respecto a este tema, Odette Solís García, directora de Comunicación Social de la CDHEQROO Playa del Carmen explicó que la función de la institución que representa es preventivo y de difusión de los derechos de la niñez porque la investigación ya correspondería a la Procuraduría de la Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de Quintana Roo.

“Nosotros, si sabemos de algún caso estamos obligados a dar parte y en alguna ocasión cuando hemos detectado un caso lo remitimos a esa procuraduría, ahora bien, como nuestro tema es preventivo. En este caso si se presume alguna explotación por parte de alguna persona en particular pues ahí tendrían que entrar las autoridades de procuración de justicia”, dijo en entrevista.

Sobrevivir en Playa

“Hay una palapita de dos metros por uno y medio que es donde se quedan a veces mi papá y mi amá; cuando se quedan ahí en la casa yo me quedo afuera con mi esposa y mis dos niños, pero no está techado (la palapa) sí tiene techo de lámina, pero no está cercada”, dice Cristian durante la entrevista.