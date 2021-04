La explosión e incendio de una camioneta, hizo que los vecinos de la Supermanzana 92 en la ciudad de Cancún, se despertaran de inmediato de sus camas y hamacas, pues pensaron que se había trató de un atentado o ataque con bombas molotov e incluso granadas, que hizo que de inmediato llamaran al 9-1-1.

De acuerdo a información oficial, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando al número de emergencias alertaron a las autoridades que en la Manzana 4, Lote 31 de la Sm 92, una camioneta se estaba incendiando, el cual las llamas ya lo habían cubierto por completo.

Los vecinos se espantaron, pensaron que se trataba de otra cosa

Explosión de una camioneta en la Sm 92 de Cancún, generó pánico entre vecinos

Minutos después, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos, arribaron al sitio; al llegar comenzaron con las labores para consumir y sofocar las llamas, durante las maniobras no reportaron personas heridas, lo extraño es que nadie reclamó el vehículo, pues no había ningún propietario presente.

Luego de casi una hora, los bomberos lograron controlar la situación, fueron alrededor de ocho elementos de quienes acudieron a atender la emergencia las unidades carro pipa 954, unidad de rescate urbano 952 y camioneta Pick Up 937. Se supo que la camioneta tenía placas de circulación TA-3352_A del estado de Quintana Roo.

Se presume haya sido por corto circuito

Es de mencionar que cuando los bomberos llegaron, observaron que el vehículo no tenía redilas o caja, misma que estaba completamente incendiada, motivo por el cual lo único que podían hacer es apagar el fuego, pues ya no era rescatable ninguna parte de la unidad móvil, además por la gravedad del asunto, no se supo el tipo, la marca, el color y ni modelo del mismo.

Por último, se dice que el motivo y las causas del siniestro se debió a un corto circuito y no por un ataque armado o con bombas molotov, sin embargo fueron las autoridades quienes determinaron las verdaderas razones. La Verdad Noticias.