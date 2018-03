Éxito en el diseño de modas: 'Todo te puede inspirar'

La clave del éxito, para esta diseñadora, está en que la clienta participe en su prenda, elija la tela, tomarle medidas, que venga a sus pruebas, que la prenda esté hecha para ella, a la medida. Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo

Leydi Cal Herrera

¿Por qué estudiaste diseño de modas?

¿Por qué te especializaste en alta costura?

¿Qué es lo que te inspira?

¿Cuál es el proceso de una prenda de alta costura?

Originaría de Mérida, Yucatán, creció en la ciudad de Playa del Carmen. Estudió Diseño de Modas y actualmente se dedica exitosamente a la actividad.Desde muy pequeña he tenido el gusto por el mundo de la belleza y mis dos abuelas estudiaron alta costura. Yo creo que es algo que definitivamente traigo en la sangre y quise continuar con eso.Porque estamos en un medio en donde la moda es rápida, lista para usar, es demasiado grande esta industria y nos traen prendas con últimas tendencias con un tallaje europeo y a las latinas no nos queda por completo, los patrones son diferentes, yo quise retomar toda la idea donde la clienta participa en su prenda, elegir la tela, tomarle medidas, que venga a sus pruebas, donde la prenda está hecha para ella, a la medida y puedes disfrutar de todo este proceso, es algo tuyo y que nadie tiene otro igual.Yo creo que cuando traes la vocación, cualquier cosa te puede inspirar, no sabes cuando va a llegar la inspiración, puedes ver un objeto y eso te puede inspirar a crear una prenda, o cualquier cosa.Es todo demasiado detallado, yo no uso over, todas las prendas son forradas completamente, las podrías usar como doble vista si no fuera por el cierre, las bastillas se hacen a mano con costura invisible, hemos hecho bastillas de faldas de hasta siete metros, lleva mucho tiempo pero se ve muy bonito. Pero ninguna prenda tiene over, y desde la universidad la guardé y nunca la he vuelto a usar.