Los manifestantes exigieron hablar con la alcaldesa ausente. Exigen vecinos de Cristo Rey regularizar suministro de electricidad

Habitantes de la colonia El Cristo en Playa del Carmen se manifestaron este día contra la alcaldesa Laura Beristain para exigirle atienda su caso en materia de energía eléctrica del que señalaron, son cinco lideresas las que cobran por el servicio cuando debería ser la CFE la responsable.

“No podemos estar pagando por algo que no tenemos, no podemos estar pagando un servicio que nosotros no consumimos. En este momento han colocado medidores colectivos y han cortado los cables de todas las personas. Han colocado medidores con capacidad para 40 o 50 casas ¿y qué van a hacer? Ahí van a llegar recibos como si cada quien tuviera su medidor”, dijo uno de los demandantes.

Durante el mitin celebrado este día en el antiguo palacio municipal los colonos denunciaron que existen líderes ‘autonombrados’ que -dijeron- en vez de apoyar a la comunidad solo buscan beneficios para ellos. “Si bien es verdad sabemos que cada líder por estar haciendo eso tiene un pago, tiene algo que le van a dar, muchos de los que están allá les van a dar un pie de casa, por eso andan ahí”.

Entre los señalamientos de los vecinos está el cobro de hasta tres mil 600 pesos por contrato y un pago de hasta dos mil 500 pesos quincenales por el suministro de energía, dinero que no es cobrado por personal de la Comisión Federal de Electricidad sino por cada una de las cinco líderes ‘autonombradas’ de la colonia, señalaron.

El grupo de aproximadamente 30 padres de familia inconformes exigieron la colocación de medidores para cada uno de los hogares, ya que dijeron están conscientes de la responsabilidad de pago de energía, peor aún, al problema del registro y suministro de energía se suma el mal estado de las calles que se vuelven intransitables con las lluvias.

Finalmente destacaron que la mayoría de los habitantes son policías municipales a los que se les entregó un predio para vivir por lo que en materia de seguridad pública no presentan problemas sino -destacaron- es en los servicios públicos donde existe un malestar sobre todo para aquellos padres de familia que cuentan con menores de edad.