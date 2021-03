Restauranteros de Cancún exigieron a las autoridades poner orden en la llamada zona de antros para disminuir el riesgo de tener nuevos casos de turistas contagiados por COVID-19, ya que en muchos de estos lugares no se aplican en los protocolos sanitarios al 100 por ciento, como se hace en otros establecimientos donde constantemente se realizan inspecciones.

Al respecto el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en Cancún, Marcy Bezaleel Pacheco declaró a La Verdad Noticias que no existe una regulación en muchos lugares ubicados en dicha zona, lo cual les permite relajar las medidas sanitarias al no recibir inspecciones.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado

Exigen restauranteros poner orden en la zona antros de Cancún

Destacó que muchos restaurantes principalmente los ubicados en el primer cuadro de la ciudad reciben varias visitas de inspectores pertenecientes a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coferpis), los cuales revisan el cumplimiento de las medidas sanitarias dentro del establecimiento y en caso de detectar alguna anomalía aplican la multa correspondiente, situación que no ocurre en la zona de antros.

Noticias Cancún

“Constantemente esta Cofepris en los restaurantes y no lo veo mal, pero si pedimos un piso parejo, es decir, tú me vienes a multar perfecto, pago mi multa y ya está porque lo hice mal, pero como quieren que nosotros respondamos bien si están otros lugares donde no aplican las mismas medias con la misma severidad y allá no aplican esta cuestión”, refirió.

Exigen restauranteros poner orden en la zona antros de Cancún

Piden resturanteros de Cancún revisiones en zona de antros

Por medio de redes sociales en varias ocasiones habitantes y turistas en Cancún han evidenciado como la zona de antros opera con total normalidad como si el COVID-19 no existiera, situación que no corresponde al color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, pero a pesar de estas denuncias ciudadanas, estos lugares trabajan con toda libertad.

Te recomendamos: VIDEO: Enorme tiburón surfista disfruta de las olas en Cancún

Bezaleel Pacheco señaló que las autoridades correspondientes deben generar acciones contundentes para hacer de Cancún un destino seguro para los visitantes, de lo contrario se podría tener de nueva cuenta un problema como el de los estudiantes argentinos durante Semana Santa.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ