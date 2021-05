El aumento de robos en restaurantes de Cancún ha ocasionado molestia dentro del gremio, mismo que cansados de esta situación alzó la voz para exigir a las autoridades frenar esta ola de atracos, los cuales han tenido un preocupante aumento durante los últimos fines de semana, afectando varios establecimientos, inclusive dentro de plazas comerciales.

Sobre esta situación el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún, Marcy Bazaleel Pacheco calificó como inaceptable lo que actualmente ocurre, destacando que tan solo en las últimas 12 horas se contabilizaron cuatro asaltos, robando en uno de estos la nómina de trabajadores.

Exigen restauranteros de Cancún a las autoridades frenar la ola de asaltos

Señaló a La Verdad Noticias que desde el viernes 14 de mayo, los robos en restaurantes se han acentuado y hasta el momento a pesar de las detenciones realizadas en su momento por autoridades policiacas, este problema sigue creciendo.

“Esta situación no puede seguir ocurriendo en Cancún, estamos hablando que estamos en medio de una reactivación económica, así como turística, y esta situación de inseguridad no ayuda al objetivo, porque aún estamos enfrentando el problema de pandemia y la imagen no se puede seguir afectando”, comentó.

Cabe recordar que el viernes pasado se registró el primer asalto alrededor de las 12:30 horas en una hamburguesería, donde los ladrones robaron las nóminas, pero en este caso en específico los policías lograron detener al delincuente minutos más tarde.

Piden restauranteros frenar asaltos en Cancún

Bazaleel Pacheco destacó que si bien cuentan con el apoyo de autoridades, es difícil capturar a los delincuentes, tomando en cuenta como en varias ocasiones los deben detener mientras cometen el ilícito para tener pruebas suficientes y dejarlos en la cárcel.

“Los tienes que agarrar infraganti, y luego aquí las leyes no siempre no son las que queremos, son épocas difíciles, pero por esta razón debemos cuidar más el tema de la seguridad”, reconoció.