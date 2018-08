Exigen que Félix González no quede impune

A unas horas de que venza el fuero al Senador y ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, “cerebro financiero” de la oncena trágica (2005-2016) que endeudó sólo durante su periodo (2005-2011) en 10 mil 500 millones al estado, se corre el riesgo de que huya a un país donde no se tenga tratados de extradición, señalaron organismos de la sociedad civil.

Fabiola Cortés, responsable de la ONG “Somos tus ojos, Transparencia por Quintana Roo”, adelantó que ratificará ante la Procuraduría General de la República (PGR), las denuncias que interpuso por la venta a precios subvaluados de 41 predios, más lo que resulte, además de que en otras denuncias ya se puede ejercitar acción penal o cuando menos, estar a disposición del Ministerio Público Federal.

La representante de “Somos Tus Ojos” Transparencia por Quintana Roo, Fabiola Cortés, en entrevista manifestó que “el fuero no prescribe los delitos, solo los interrumpe”, de ahí que es muy importante que la Fiscalía de la Nación, impida la salida del ex gobernador.

No al fuero

En tanto el ex presidente municipal de Benito Juárez, y ex candidato a Senador Julián Ricalde Magaña, aunque en diversas ocasiones manifestó que Félix que fue el creador de Roberto Borge Angulo, ahora procesado por diversos delitos, especialmente peculado, no pudo ser contactado a pesar de que se le llamó.

Cabe recordar que hace casi un año, el 9 de octubre de 2017, el todavía Senador González golpeó a Ricalde de manera intempestiva, por lo que éste le respondió en un desayuno donde se festejaba el 43 aniversario de la creación formal del estado, fue su secretario particular durante su mandato como gobernador.

Le llegó la hora

Como se sabe, en 2016 a Félix, lo denunció “Somos tus ojos” ante la PGR, por haber vendido el patrimonio del estado a amigos empresarios, funcionarios y amistades cercanas, tal y como lo hizo su “alumno” Roberto Borge y quien de acuerdo a diversas fuentes literalmente fue su “títere” y prestanombres.

El ahora Senador José Luis Pech Várguez y quien trabajó en la administración Felixista como Secretario de Educación y rector de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), rechazó que le brindara protección en la administración federal próxima.

Remató predios

Félix González, al igual que lo hizo su sucesor y protegido, el ex gobernador Roberto Borge, actualmente preso, también remató predios que eran patrimonio del estado, un total de 165, muchos de ellos a precios muy bajos y que llegaron a manos de empresarios y funcionarios cercanos a él, de acuerdo con la denuncia que se interpuso en la PGR.

La presidenta de la agrupación, Fabiola Cortés, reiteró que denuncia fue presentada el 14 de septiembre de 2016 ante la dependencia federal, por predios desincorporados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres durante su administración estatal.

Ganancias millonarias

“Lo realizado por Félix González Canto lo supera en el número de terrenos y la plusvalía de los terrenos, así como en el nombre de los personajes involucrados, varios de los cuales se repiten con Borge Angulo”, precisó Cortés.

Los datos de cada predio se anexaron en la denuncia y de la misma forma se aportaron los nombres de los beneficiaros que suman 90 terrenos cedidos por el extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) en la Riviera Maya, 56 en Cancún y 19 en Cozumel.

La ONG sostuvo que son las 352 hectáreas cedidas a empresarios del estado vecino de Yucatán, que pertenecían al Instituto de Vivienda del estado, y entre ellas, 31 hectáreas eran de la Universidad de Quintana Roo y están ubicadas en la zona costera.

“En el antecedente séptimo de la referida escritura pública número 22824, se puede leer que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con una superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados, marcada como lote 001, de la manzana 001 de la Supermanzana 002 del polígono 4 de la alcaldía de Tulum, municipio de Solidaridad”, se reiteró.

“El precio pactado fue de 208 millones 738 mil 592 pesos, esto es, a unos 15 pesos el metro cuadrado, de un terreno sobre el que se proyectaba un exclusivo y lujoso desarrollo turístico inmobiliario, y donde actualmente el metro cuadrado se vende en alrededor de seis mil pesos”, recalcó en el reporte de “Somos Tus Ojos” sobre una de las fracciones del predio.

Cabe resaltar que Fabiola Cortés, quien también es abogada, interpuso en septiembre de 2016 una denuncia en contra del ex gobernador Borge, por la venta de predios de patrimonio del estado, ante la Fiscalía General local, y pidió a la PGR atraer la investigación.

Pesada deuda

La deuda de Quintana Roo al final del sexenio 2005-2011, de acuerdo a diversas calificadoras como Fitch Ratings, quedó en poco más de 9,000 millones de pesos, lo cual implicó un aumento del orden de los 7,261 millones durante todo el periodo de gobierno de Félix González Canto. Sin embargo estudios financieros posteriores la establecieron en mil 500 millones de pesos más.